17 мая 2018 года

Для рыбоводства Ямала приготовили дорожную карту

В Ямало-Ненецком автономном округе презентовали проект региональной программы развития рыбоводства до 2025 г. Дорожная карта предусматривает, в частности, восстановление запасов муксуна до промышленных объемов.

Документ представили на заседании правительства ЯНАО. С основными тезисами выступил директор регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Виктор Югай.

Одна из целей дорожной карты – обеспечить потребность коренного населения в ценных рыбах за счет выпуска молоди в водоемы и вовлечения в этот процесс КМНС. Также планируется увеличить квоты для традиционного рыболовства. Кроме того, программа предусматривает развитие искусственного воспроизводства ценных видов и возвращение в промысел муксуна и нельмы (сегодня промышленный лов этих объектов запрещен).

Озера вводят в оборот

Директор департамента рассказал, что уже проведены исследования 17 озер в Пуровском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Ямальском районах. В перечень рыбоводных участков ЯНАО включено 12 озер. В отношении семи по результатам аукциона заключены договоры пользования на 25 лет. Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства, на 17 мая запланированы торги еще по пяти водоемам.

«Проведена работа с организациями, заинтересованными в развитии товарного рыбоводства, в итоге сформирован перечень заявок на 35 озер, где готовы вести рыбоводную деятельность 19 организаций», – проинформировал Виктор Югай.

Он также отметил, что с 2019 г планируется начать зарыбление пригодных для аквакультуры водоемов молодью муксуна и чира. Ожидается, что ежегодный выпуск на начальном этапе будет составлять не менее 200 тыс. штук, а к 2025 г. – уже 5 млн экземпляров молоди.

По мнению экспертов, к пастбищному рыбоводству необходимо привлекать национальные общины коренных малочисленных народов.

Молодь вырастит новый завод

Значимую роль для развития искусственного воспроизводства ценных рыб в округе отводят Собскому рыбоводному заводу в поселке Харп. По данным региональной администрации, он был запущен в 2017 г. и в том же году выпустил в естественную среду 23,5 млн штук молоди сиговых рыб – муксуна, пеляди, чира. На предприятии уже формируют маточное стадо муксуна из 16 тыс. производителей. Уже в 2019 г. от них планируется получить первую икру для инкубации.

Перспективным направлением работы завода может стать зарыбление озер молодью сиговых – как за счет компенсационных средств хозяйствующих субъектов, так и за счет рыбоводных организаций. Для аквафермеров дорожная карта предусматривает господдержку, в частности возмещение до 95% затрат на посадочный материал и специальные гранты на развитие материально-технической базы.

Муксун получил надежду

«За счет мероприятий, представленных в дорожной карте, нам удастся сохранить и стабилизировать запасы ценных видов рыб в водоемах округа и обеспечить потребность коренного населения региона в этом важном продукте. По расчетам ученых, в 2028 году есть предпосылки вновь вернуться к промышленному лову муксуна», – заявил Виктор Югай.

Проект программы был принят. Ожидается, что дополнительное обоснование приоритетов плана в ближайшее время поступит и от экспертов научно-исследовательских институтов.

Fishnews