24 декабря 2018 года

Бизнес Азии заинтересовался российской марикультурой

Новые сервисы для марикультуры Дальнего Востока - создание участков на электронной платформе и интернет-аукционы – привлекли внимание крупных азиатских игроков рынка, рассказал гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.

Недавно Минкоммерции Китая определило аквакультуру в качестве приоритетного направления торгово-экономического сотрудничества в ДФО, обратил внимание генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

По его словам, на Восточном экономическом форуме представители ряда зарубежных компаний заявили о готовности инвестировать в реализацию проектов в сфере аквакультуры.

«Иностранные предприниматели рассматривают как возможность получения РВУ с помощью интернет-сервиса, так и перспективы финансирования и осуществления деятельности по выращиванию гидробионтов и их молоди, логистике и сбыту продукции на азиатских рынках, – рассказал глава Фонда. – Так как пользоваться сервисом вправе только юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России, иностранные операторы крайне заинтересованы в партнерстве с локальными дальневосточными производителями. Сейчас такие переговоры ведутся».

Fishnews