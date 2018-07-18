18 июля 2018 года

Участок для аквакультуры на интернет-торгах продали за 15 миллионов

Прошел первый электронный аукцион по предоставлению в пользование рыбоводного участка в Приморском крае. В ходе торгов цена лота выросла с 658 тыс. рублей до 15,14 млн рублей.

Разыгранный участок площадью свыше 68 га расположен в Приморском крае, в заливе Посьета Японского моря, вблизи поселка Зарубино. Минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной аквакультуры– 68,3 тонны, индустриальной – 83,7 тонны. Срок действия договора – 25 лет. Организатором торгов выступило Росрыболовство.

Как рассказал Fishnews заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев, аукцион на интернет-площадке стартовал 17 июля в 9 утра по Москве и продолжался 17 часов. Торги начали шесть участников, после того как цена превысила 5 млн рублей, осталось трое участников, а после 11 млн рублей – двое. Аукцион проводился анонимно: участники знали только порядковые номера своих соперников, поэтому информация о победителе будет доступна только после подписания договора.

«Организатор торгов подстраховался от недобросовестных участников, – отметил Роман Витязев. – Опыт показал, что нередко в аукционах участвуют лица, намеревающиеся не приобрести участок, а сорвать торги. Они предлагают максимальную цену и становятся победителями, но после аукциона отказываются от заключения договора на пользование участком и оплаты. В данном случае организатор торгов подстраховался при помощи задатка в размере первоначальной цены. В случае отказа победителя после аукциона оплатить лот, этот задаток ему не возвращается, а право на приобретение передается участнику, предложившему максимальную цену после той, которую заявлял «победитель».

Напомним, что с 3 августа по 13 сентября на электронных торгах будут разыграны еще 45 участков под аквакультуру в Приморье общей площадью более 9 тыс. га. Наиболее интенсивно торги будут проходить в дни ВЭФ – с 11 по 13 сентября.

Fishnews