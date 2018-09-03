03 сентября 2018 года

Заявки на дальневосточные РВУ можно подать онлайн

С 3 сентября инвесторы могут подать заявления на участок под аквакультуру в ДФО через специальный интернет-сервис. Заявки рассмотрит Росрыболовство.

Сайт www.aquavostok.ru, разработанный Фондом развития Дальнего Востока, официально открылся 28 августа. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФРДВ, инвесторы смогут выбирать на электронной карте участки от 100 до 5000 га. По новой процедуре в течение 10 дней с момента подачи заявки Росрыболовство примет решение о формировании РВУ и проведении электронных торгов, затем в течение одного месяца будут приниматься заявки на участие в аукционах. В результате менее чем через 80 дней по результатам электронных торгов будет определен пользователь рыбоводного участка, отметили в фонде.

Ранее Минвостокразвития опубликовало перечень доступных акваторий для формирования участков под аквакультуру (однако гиперссылка на список не работала 28 августа и не работает на момент публикации). По данным ФРДВ, из более 350 млн га акватории дальневосточных морей не обременены какими-либо ограничениями на ведение рыбоводства свыше 65 млн га.

18 июля состоялся первый электронный аукцион по участку для аквакультуры. К настоящему времени из предлагаемых 46 РВУ общей площадью более 9 тыс. га торги прошли по участкам на более 3 тыс. га, заключено 8 договоров пользования. 14 лотов предполагается реализовать в дни проведения Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября.

Fishnews