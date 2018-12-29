29 декабря 2018 года

Строителей озаботили лососевой компенсацией

В Северной Осетии суд обязал строительную компанию возместить причиненный ущерб водным биоресурсам – выпустить в реку Терек 2 тыс. штук молоди каспийского лосося.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания удовлетворил иск Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства к ООО «ВладТрансСтрой».

Ранее строительная организация выполняла ремонт моста через реку Камбилеевка (приток Терека), сообщили Fishnews пресс-службе теруправления. Согласно федеральному закону «О рыболовстве…» предприятие должно было компенсировать вред, причиненный водным биоресурсам при проведении этих работ. Однако компания ущерб не возместила, и ТУ обратилось в суд.

Разбирательства длились больше года. В конце концов арбитражный суд обязал «ВладТрансСтрой» в течение месяца компенсировать ущерб путем выпуска 2 тыс. штук молоди каспийского лосося. Кроме того, компания выплатит штраф в размере 500 тыс. рублей – за нарушение исполнения обязательств по договору искусственного воспроизводства.

Fishnews