Банковский сектор во многом определяет современный облик рыбной отрасли: к банкам предприятия обращаются для приобретения права на вылов, реализации финансово емких проектов и пополнения оборотных средств для повседневной работы.

Но дело не только в финансах. Экспертиза, проводимая банковскими аналитиками, высвечивает основные тренды на рынке, а цифровые экосистемы предлагают решения для упрощения производственных процессов.

Об участии в инвестиционных процессах рыбной промышленности, путях для повышения потребления рыбы на внутреннем рынке и роли отраслевых проектов в жизни прибрежных территорий в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

— Борис Павлович, в прошлом году Россельхозбанк обновил собственный рекорд по поддержке отечественного АПК. Каковы при этом показатели участия банка в рыбохозяйственном комплексе?

— Поддержка производства продовольственной продукции —наша специализация, мы стараемся сохранять высокие темпы роста на всех направлениях. Рыбохозяйственный комплекс здесь не исключение. За 10 месяцев 2023 года кредитный портфель банка в РХК вырос более чем в два раза и сейчас превышает 100 млрд рублей.

— В рыбной отрасли продолжается процесс распределения квот под инвестиции — по итогам крабовых аукционов, в рамках программы рыбных инвестквот. Каким образом Россельхозбанк включен в эти процессы?

— Реализация механизма инвестиционных квот сейчас — основной драйвер развития рыбохозяйственного комплекса. Она предполагает создание новых рабочих мест, обновление производственных фондов, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы принимаем в этом процессе активное участие. Речь идет, в частности, о крабовых аукционах.

Вместе с нашими клиентами мы реализуем ряд крупных проектов по переработке рыбы. Таким образом планируем внести свой вклад в решение одной из ключевых задач отрасли — перехода от сырьевого экспорта к экспорту продукции глубокой переработки. Мы также намерены помочь нарастить производство рыбопромысловых судов и судов-краболовов.

В этом году был принят закон, регламентирующий принципы распределения рыболовных участков. Пользователи участков должны будут взять на себя новые обязательства. Так, для доступа к добыче лососевых необходимым станет участие в социально-экономическом развитии региона. Финансирование клиентов в рамках нового механизма распределения также входит в наши планы на ближайшее будущее.

— В рамках программ квот под инвестиции в отрасли заявлен, на наш взгляд, большой пакет инвестиционных проектов — по строительству береговых перерабатывающих комплексов, промысловых судов. Как Вы оцениваете, какие еще направления в отрасли будут привлекать вложения в перспективе?

— По нашим оценкам, это будут проекты, направленные на наращивание экспорта и импортозамещение.

География поставок российской рыбной продукции на внешние рынки продолжает расширяться, в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китая, Южной Кореи), Африки и Южной Америки. Освоение новых экспортных рынков будет продолжено, в частности, планируется кратно увеличить поставки рыбной продукции в страны Латинской Америки и Индию.

Наращивание экспорта требует дополнительного объема инвестиций в модернизацию перерабатывающих, холодильных мощностей, флота, логистических терминалов.

Что касается проектов по импортозамещению, то здесь речь идет о снижении зависимости от импорта кормов, смолта и оборудования. Именно этот фактор является одним из основных ограничителей роста производства продукции. Очевидно, что решение этого вопроса потребует дополнительного финансирования.

Кроме того, нам представляются инвестиционно привлекательными проекты в смежных с рыбной промышленностью областях. Это, в частности, строительство рефрижераторного флота. Действующий флот стареет, что создает риск для разрыва логистических холодовых цепочек, своевременной доставки продукции с промысла на склад.На текущий момент средний возраст отечественных судов превышает 30 лет. По разным оценкам, в ближайшие 10–15 лет России понадобятся 50–70 новых рефрижераторных судов для доставки рыбопродукции с промысла.

Еще одним интересным направлением является строительство холодильных мощностей на Дальнем Востоке. Пропускная способность портовой инфраструктуры по перевалке рыбы определяется, прежде всего, мощностью складов. Сегодня их дефицит на Дальнем Востоке в период путины достигает 70–80%.

Ну, и последнее по порядку, но не по значению — производство продукции товарной аквакультуры. За последние несколько лет этот сегмент стабильно показывает прирост. Только по итогам первого полугодия 2023 года объем производства в России вырос на 5,8% и составил 228 тыс. тонн. Наиболее динамично развивается выращивание лососевых рыб.

Несмотря на это, доля аквакультуры в общем объеме предложения рыбы отечественного рыбохозяйственного комплекса все равно остается на низком уровне. Неслучайно на прошедшей недавно стратегической сессии по продовольственной безопасности председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин назвал наращивание выпуска товарной аквакультуры одним из направлений, по которым необходимо усилить работу.

— Эксперты Россельхозбанка активно участвуют в обсуждении вопросов развития внутреннего рыбного рынка, делясь своими экспертными оценками и проводя аналогии с другой пищевой продукцией. В России должен появиться план мероприятий по стимулированию потребления отечественной рыбопродукции. Как в Россельхозбанке видят решение этого вопроса?

— Потребление рыбы и рыбной продукции в стране составляет около 22 кг на человека в год. Это неплохой показатель, но есть куда расти. План по стимулированию потребления, который будет разработан по поручению президента, считаем своевременным и правильным шагом. Рыбная продукция действительно очень полезна, и в случае увеличения ее доли в рационе россиян выиграют все: и отрасль, и граждане, и государство.

Необходимо формирование у населения правильного понимания здорового образа жизни, роли, которую играет в нем рыбная продукция. Здесь важна работа с ритейлом и сегментом HoReCa, проведение дегустаций, привлечение внимания потребителя.

Одним из признанных сдерживающих факторов является относительно высокая стоимость рыбы. Поэтому без мер господдержки не обойтись. Например, помогло бы увеличение представленности продукции рыбохозяйственного комплекса в меню государственных организаций — школ, вузов, больниц и т.д.

На пути популяризации рыбы на внутреннем рынке уже делаются определенные шаги. Роскачество совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Росрыболовством и Рыбным союзом запустили программу продвижения «Русская рыба». В ее рамках в следующем году предполагается делать промоакции в масштабах страны, проводить флагманские региональные фестивали, осуществлять просветительскую деятельность.

— У Россельхозбанка есть собственная система цифровых сервисов, и это перекликается с цифровизацией производственных процессов в рыбной промышленности. Как планируете развивать цифровую экосистему?

— Экосистема «Свое» растет семимильными шагами. Еще недавно она состояла из двух платформ: «Свое фермерство» и «Свое родное». Сейчас их уже 7, добавились «Свое жилье», «Свое село», «Свое за городом», «Я в Агро», «Все свое». Сегодня количество пользователей экосистемыпревышает 3 млн человек. С ее помощью мы закрываем весь перечень вопросов, связанных с жизнью и трудом на селе: продвижение и сбыт фермерской продукции, образование, поиск работы, предложение товаров для агробизнеса, а также для дома и отдыха, приобретение жилья, агротуризм. То есть обеспечиваем поддержку по широкому спектру направлений как наших клиентов, так и всех, кто трудится в сельском хозяйстве, в частности в рыбопромышленном комплексе, или только планирует связать свою жизнь с работой в этих сферах.

Для поддержки РХК в рамках экосистемы создан специальный раздел «Рыбоводам». В нем можно приобрести оборудование для аквафермы, икру и рыбопосадочный материал, корма для рыбоводческих хозяйств, а также специализированные программы для управления рыбоводческим предприятием в садковых хозяйствах и в установках замкнутого водоснабжения, системы управления аналитикой для рыбных хозяйств.

На платформе «Свое за городом», первом агрегаторе сельского туризма в России, продвигаем специализированные «рыбные» туры, чтобы пользователи сервиса могли своими глазами увидеть процесс разведения рыбы, попробовать себя в роли рыболовов и, конечно, продегустировать свежеприготовленный улов.

С помощью платформы «Я в Агро» осуществляем образовательные проекты в сфере рыбоводства и помогаем работодателям из РХК с подбором персонала. Кстати, согласно данным «Я в Агро», с начала 2023 года интерес к занятости в рыбопромышленном комплексе со стороны соискателей вырос на 80%.

Кроме того, мы активно вовлечены в развитие научно-технического потенциала отрасли. Так, в рамках созданного нами АгроИнвестКлуба совместно с Фондом «Сколково» проводим питч-сессии стартапов в области фиштеха, где представляем их потенциальным инвесторам.

Недавно нами был организован конкурс патентов для студентов и ученых рыбохозяйственных вузов. Его целью стало выявление запатентованных технологий, имеющих потенциал коммерциализации. Участие в нем приняли как университеты, так и коммерческие организации РХК. Победители конкурса получили возможность представить свои решения пулу инвесторов на закрытой встрече АгроИнвестКлуба, посвященной теме «Аквакультура и фиштех».

Финалистам конкурса, не попавшим на питч-сессию, доступна опция размещения на Витрине патентов — нашем ресурсе, позволяющем патентообладателям размещать информацию о своих технологиях для доступа к ним представителей экспертного и инвестиционного сообщества.

В декабре в рамках нашего проекта AgroCode Conference среди прочих были представлены уже зрелые решения в сфере фиштеха.

Мы фиксируем высокий интерес к инновационным технологиям в области рыболовства и рыбоводства, работа по поиску перспективных стартапов и венчурных инвесторов для них будет продолжена.

Жизнь не стоит на месте, потребности наших клиентов и пользователей быстро меняются. Поэтому экосистему и все, что с ней связано, будем развивать, исходя из их запросов, по возможности даже предвосхищая их.

— Банки сегодня — неотъемлемые участники процессов в рыбной промышленности. Как в этой отрасли будет развиваться Россельхозбанк?

— Снижение прибыли рыбодобывающих компаний, наблюдаемое по итогам первого полугодия, вкупе с задачами по импортозамещению, наращиванию экспорта, увеличению глубины переработки приводит к повышению спроса компаний на заемные средства. Мы уже сейчас практически выполнили цели по кредитованию рыбохозяйственного комплекса, которые ставили себе на ближайшие два года.

У нас амбициозная задача — при помощи финансовой поддержки отрасли содействовать развитию регионов нашей страны и благополучию ее жителей через создание новых производств, рабочих мест, подготовку кадров. Нами накоплен определенный опыт на этом направлении: мы видим, как меняется жизнь на местах с приходом ответственных работодателей, созданием инфраструктуры.

Все это позволяет, прежде всего, сократить отток людей. Это очень чувствительный аспект для Дальнего Востока как главного рыбопромышленного региона России. Ведь если есть работа, притом хорошо оплачиваемая, человек вряд ли все бросит и уедет.

Поэтому мы искренне радуемся, когда к нам приходят крупные игроки с инвестпроектами по развитию береговой переработки, строительству новых судов или инфраструктуры. Значит, люди видят перспективу, намерены вкладываться в развитие. И мы готовы поддержать их в этом решении.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2023 г.