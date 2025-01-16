Когда запускался второй этап программы инвестиционных квот, отраслевые объединения предлагали проанализировать, как себя чувствует рыбная промышленность и к чему ведут уже начатые реформы. Этот запрос актуален и сейчас, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов .

— Максим Георгиевич, сейчас говорят о непростом финансовом положении в отрасли. О том, что предприятия закредитованы при нестабильных рынках сбыта. Какова ситуация для рыбопромышленников Сахалинской области, для компаний вашей ассоциации?

— Думаю, что компании Сахалинской области находятся в такой же ситуации, как и другие предприятия Дальнего Востока и Северного бассейна. Итоги года показывают, что рынки сбыта очень сильно просели по ряду позиций. Это относится ко многим видам водных биоресурсов. Например, к минтаю. Рыбаки отмечают, что в лучшем случае экономика работы на этом объекте свелась к нулю, а у некоторых предприятий оказалась и вовсе отрицательной.

Конечно, предприятия закредитованы. Очень высоки сейчас банковские ставки — это затрудняет реализацию проектов в отрасли. Обслуживание такого объема кредитов требует большого оборота, хороших продаж, а этого нет. Пока говорить о том, что компании у нас совсем уж в сложной ситуации, наверное, преждевременно, но мы точно видим риски и угрозы.

При таком развитии событий, мне кажется, предприятиям всей отрасли будет тяжело выживать, и надо думать уже сейчас, какие меры можно предпринять для их поддержки.

Во всяком случае, надо провести анализ внутри отрасли и посмотреть, как она себя чувствует, «измерить температуру». Это поможет понять, куда движется рыбная промышленность, насколько выполнимы взятые инвестиционные обязательства.

— Вы всегда работали на Дальнем Востоке, в разных регионах, жили в том числе на труднодоступных территориях. Ваше мнение: почему сохранить рыбопромышленные предприятия важно для дальневосточных городов, сел и поселков?

— Очевидно, что жизнь в прибрежных регионах, районах, населенных пунктах напрямую связана с рыбной отраслью. Она вносит вклад в экономику, обеспечивает рабочие места. И кроме того, предприятия рыбного хозяйства несут высокую социальную нагрузку в прибрежных селах и поселках. Взаимодействуют с местными властями, помогают содержать муниципальные образования. И безусловно, состояние отрасли отражается в том числе и на этих вещах.

Думаю, мы еще остановимся на вопросе лососевых участков, но, полагаю, изменения с участками также коснутся жизни прибрежных населенных пунктов. И если будет страдать рыбная отрасль, мы можем потерять не просто ее отдельные направления — мы можем потерять поселки, получить высокий отток населения. Для Курильских островов это, наверное, особенно чувствительно.

— Вы наблюдали примеры, когда предприятия погибают, на их место никто не приходит и территория теряет поддержку, людям негде работать, они вынуждены уехать вместе с семьями?

— Наверное, показать, к каким последствиям способны приводить проблемы на предприятиях, может ситуация, которая была не так давно, — с рыбокомбинатом «Островной». Его работники были вынуждены обратиться за помощью к президенту Российской Федерации: все было настолько тяжело, что у людей даже не было возможности уехать. Пришлось вмешаться первому лицу государства.

Понятно, что это было результатом неправильной экономической политики, квоты просто распродали, обогатились и уехали, но в целом это яркий пример, чем может закончиться ситуация, когда целому острову настолько сложно, что у людей просто нет средств к существованию. Это вполне реальная история, и не хочется, чтобы она повторялась.

— Вы уже упомянули лососевый промысел. Большая работа предстоит по перезаключению договоров на рыболовные участки, по подбору новых обязательств для пользователей РЛУ. В ноябре эта тема подробно рассматривалась на Сахалинском рыбохозяйственном совете. Какие основные риски вы видите в сфере перезакрепления участков?

— Сегодня сошлись, наверное, все негативные факторы, которые могли бы быть: закрытие рынков, высокие банковские ставки. Отрасль лихорадит, она чувствует себя не очень хорошо. В таких условиях новое перезакрепление ресурса — это риск.

Мы посчитали, сколько средств потребуется предприятиям Сахалинской области для того, чтобы внести плату за перезакрепление рыболовных участков. Получилось порядка 28 млрд рублей. Собственных средств компаниям будет недостаточно — им придется обратиться за банковским финансированием. Сегодня банки, мне кажется, стали основными владельцами долей квот на вылов. Всё заложено, бизнес закредитован.

Все понимают, что завершается определенный этап пользования рыболовными участками. Безусловно, нужно оценивать, как использовался ресурс. И конечно, необходимы обязательства пользователей. Но явно больше половины предприятий не сможет взять кредиты, а значит, продлить права на промысел тихоокеанских лососей.

Также понятно, что пиковые по уловам лососей годы остались позади. А платить предстоит на 20 лет вперед как раз с учетом этих урожайных лет.

Еще один фактор, о котором я много раз говорил: не все предприятия имеют залоговую базу в силу того, что добывают не так много рыбы. Но это действующие предприятия, тоже обеспечивающие рабочие места.

Риски высоки. И единственный, наверное, выход — это разумная рассрочка внесения платы за перезакрепление участка. И если ситуация с банковскими ставками не изменится к концу 2025 года, когда нам предложили перезаключить договоры, то однозначно надо думать над льготным кредитованием для отрасли. И в принципе мы предлагаем все-таки отсрочить проведение кампании по перезаключению до 2026 года.

Когда готовился второй этап инвестиционных квот, мы уже говорили, что в отрасли нужно провести некую ревизию, оценить, что происходит и к чему это ведет. И только потом переходить к масштабным изменениям в регулировании. Мне кажется, такая необходимость осталась.

— На заседании СРХС исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков обратил внимание на важный, на мой взгляд, момент: при определении социально-экономических обязательств пользователей необходимо учитывать ту нагрузку, которая ложится на них в первые годы после перезаключения договора в связи с необходимостью внесения платы.

— Мы понимаем, что, помимо платы в федеральный бюджет с удваивающим коэффициентом, мы должны внести еще от 10% до 20% этой суммы в качестве обязательств перед регионом. И от того, какой будет подход в субъекте Федерации, зависит, как будут чувствовать себя предприятия.

Конечно, участие в социально-экономическом развитии региона — это очень важная работа. Однако пользователи участков примут на себя такие обязательства сроком на 20 лет, и можно более равномерно распределить нагрузку, учитывая те серьезные суммы, которые придется внести в качестве платы за перезаключение.

На заседании рыбохозяйственного совета зампред правительства региона Антон Зайцев уже подчеркнул, что подход будет взвешенным, власти области заинтересованы в сохранении предприятий, — это очень важно.

Большую работу предстоит проводить региональной комиссии по анадромным, которая будет согласовывать проекты соглашений пользователей участков.

— И также вы предложили усовершенствовать систему производственного контроля — новых функций пользователей участков по борьбе с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

— Переход от неочевидных полномочий внештатных инспекторов рыбоохраны к производственному контролю — это большой шаг вперед. Предприятия и раньше прикладывали серьезные усилия к борьбе с браконьерством. Только по данным от крупных предприятий, за этот год привлечено больше 550 внештатных инспекторов, затрачено на эти цели почти 370 млн рублей. И мы надеемся, что новый функционал поможет улучшить результаты. А проблема браконьерства очень серьезная.

Из правил организации производственного контроля следует, что сотрудник предприятия, осуществляющий такую деятельность, вправе будет при фиксации нарушения указывать данные лица, в отношении которого составляется акт. Это значимый момент, так как мы сталкивались со случаями конфликтов, когда внештатный инспектор просил явного нарушителя представиться.

Но чтобы производственный контроль был эффективнее, надо дать инспекторам возможность изымать и передавать в компетентные органы браконьерские орудия лова, тем более если сеть без маркировки, сразу понятно, что она нелегальная.

И также мы будем предлагать разделить передачу материалов в зависимости от того, в чьем ведении находится место совершения нарушения — пограничной службы или теруправления Росрыболовства. Это поможет ускорить разбирательства.

— В 2024 году в Сахалинской области не худший в ряду последних лет результат по уловам тихоокеанских лососей: поймано более 53 тыс. тонн. Тем не менее на СРХС были анонсированы предложения от ассоциации по ограничению промысла в 2025 году. Почему так?

— Может быть, общие цифры и выглядят не самым плохим образом на фоне прошлых лет, но прогноз не оправдался: добыто чуть более половины ожидавшихся объемов. Рыбаки, конечно, надеялись, что результаты будут лучше.

Однако мы видим, что происходит: в какой сложной ситуации оказалась Камчатка, как просели по лососю другие страны. И оптимизма не испытываем. Предварительные прогнозные цифры были озвучены на ученом совете СахНИРО: всего 25 тыс. тонн горбуши, причем по ряду районов нет даже объемов для промышленного лова. Понятно, что это еще предмет длительных обсуждений, но это тоже сигнал, что все-таки переоформление договоров логичнее было бы начать в 2026 году, а цифры по уловам 2025 года включить в расчеты стоимости участков.

— Такая перспектива выглядит особенно тревожно в свете предстоящего перезаключения договоров.

— Я считаю, что нельзя при перезакреплении участков не учитывать падение запасов тихоокеанских лососей. Ведь людям потребуется окупать вложенные средства.

— В регионе продолжает развиваться береговая переработка. Запущены новые мощные комплексы по производству рыбной продукции.

— Если со строительством судов под инвестквоты возникли сложности, то береговые заводы активно запускаются. И мы сразу говорили, что надо больший упор при распределении квот делать на предприятия на берегу. Это также и значительный вклад в экономику приморских регионов: налоговые отчисления, рабочие места. Причем работу людям дает и развивающаяся вокруг береговых производств инфраструктура. Мы видим, что вокруг новых предприятий на Итурупе, Шикотане жизнь кипит.

Сейчас идет строительство перерабатывающего комплекса в селе Озерское Корсаковского района. Безусловно, новое производство привлечет кадры, будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. И также мы рассчитываем на рост запасов сахалино-хоккайдской сельди. Новые мощности позволят принимать объемы и этого перспективного ресурса.

Береговая переработка развивается не только под инвестквоты. В Корсаковском районе наши рыбопромышленники наладили переработку морепродуктов, в том числе трубача. Мы выступили с предложением включить этого моллюска в перечень объектов прибрежного рыболовства, чтобы поддержать переработчиков.

— Так понимаю, в следующем году планируется вновь организовать соревнования рыбаков-любителей «Сахалинский лед»? АРСО традиционно выступает организатором этих состязаний. В этом году у вас также появилось объединение поклонников рыбалки «Рыбаки Сахалина». Ассоциацию возглавила Любовь Стримжа, которая уже много лет администрирует популярный тематический телеграм-канал.

— Безусловно, «Сахалинский лед» в следующем году состоится. Подготовка к соревнованиям уже идет. Наша ассоциация традиционно совместно с правительством Сахалинской области будет участвовать в организации состязаний.

Большую работу по проведению этого праздника для всех, кто любит рыбалку и просто хороший отдых, проводит Любовь Стримжа. На этот раз, уверены, она будет участвовать в подготовке соревнований уже как руководитель объединения рыбаков-любителей.

Конечно, для рыболовов Сахалинской области создание профильной ассоциации — это важное событие. Сообщество рыбаков-любителей у нас уже было, юридическое оформление объединения стало логичным продолжением естественных процессов.

Думаю, у такой ассоциации большие перспективы. Интерес к сотрудничеству с «Рыбаками Сахалина» уже проявляют объединения рыбаков-любителей других регионов. Надеемся, что ассоциация будет представлена в составе различных комиссий и рабочих групп.

Убежден, рыболовы-любители и рыбопромышленники должны существовать в мире, ведь это люди «одной крови». Любительское и промышленное рыболовство неразрывно связаны.

— Рыбная отрасль работает в общеэкономических условиях. И вы также задействованы в деятельности межотраслевых бизнес-объединений. Расскажите, пожалуйста, об этом и о сотрудничестве с коллегами из других регионов.

— Участие в межотраслевых бизнес-объединениях закономерно, учитывая роль рыбной промышленности в жизни Дальнего Востока. В Сахалинской области эта отрасль — на втором месте по числу работающих, по отчислениям. И активность в отстаивании интересов рыбацких предприятий привела к тому, что меня пригласили стать исполнительным директором Российского союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области. Работа очень интересная. Стараемся опыт, накопленный в рыбной промышленности, задействовать на пользу коллегам из других отраслей.

Конечно, уже как президент АРСО сотрудничаю с объединениями, представляющими другие направления рыбного хозяйства. Так, наш регион лидирует в стране по лососеводству, у нас есть Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области. А вот марикультура на островах только набирает обороты. И мы хорошо взаимодействуем с коллегами из Приморья по этой тематике. Думаем о возможности создания подразделения по марикультуре в нашей ассоциации.

Огромную роль в нашей работе играет Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Каждую неделю мы собираемся, обмениваемся информацией, опытом с коллегами из других регионов. Это позволяет по-новому взглянуть на проблемы и возможности их решения. Очень своевременно был создан такой орган.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Январь 2025 г.