07 марта 2019 года

Исторический принцип – мировой опыт

Каждая рыболовная страна пришла к историческому принципу наделения правом на вылов собственным путем, но все государства держаться за эту систему, как за спасательный круг, отмечает консультант по рыбному бизнесу Дмитрий Понявин.

«С 2011 года рыбное хозяйство отбивалось от настойчивых инициатив властных и не совсем близких к власти структур увязать квотное распределение с судостроением на отечественных верфях – от квот под киль, – отмечает капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий Понявин. – Защищая свои интересы, представители отрасли до сравнительно недавнего времени довольно успешно нейтрализовали попытки откусить от их «квотного пирога», пока на повестке не появилась новая тема – инвестиционных проектов, на которую рыбаки и клюнули».

В статье для сайта Fishnews эксперт заметил, что стимулирование судостроения за счет квот – вещь беспрецедентная и в мировой практике не случавшаяся. Просто потому, что судостроительная и рыболовная отрасли индивидуальны и не имеют общих соприкосновений, юридически трудно увязать одно с другим, обратил внимание Дмитрий Понявин.

По его словам, история развития мирового рыболовства подтвердила, что исторический принцип распределения и наделения рыбными ресурсами на сегодняшний момент является фундаментальным и надежно работающим. При всем разнообразии видов квот и лицензий общим при историческом принципе является то, что рыболовные квоты закрепляются за компаниями либо конкретными судами с устоявшейся историей ведения промысла.

В пример Дмитрий Понявин привел Исландию, США, Канаду, Новую Зеландию, Данию, Нидерланды и другие рыболовные страны, где исторический принцип развился в прогрессивную систему индивидуальных передаваемых квот (ITQ – Individual Transferable Quotas). Квоты фактически становятся на длительный период либо навсегда принадлежащим судовладельцам рыночным товаром – свободно продаются, арендуются, дробятся, а в некоторых государствах, например Исландии, законодательство позволяет передавать квотные доли по наследству.

Каждая рыболовная страна пришла к историческому принципу наделения ресурсами собственным путем: некоторые быстро (Исландия, Голландия, Норвегия, Канада, США) другие же, как Чили и Перу, на пути к внедрению исторического принципа изрядно поплутали между свободным ведением промысла, олимпийской системой и аукционами. Но все, пришедшие к историческому принципу, держатся за него, как за спасательный круг, подчеркнул автор статьи.

«Приняв необычайную программу инвестиционных проектов, российская рыбная отрасль вступила на совершенно неизведанный путь, предполагающий возникновение непростых вызовов. С одной стороны, начато активное строительство промысловых кораблей на отечественных верфях, и, при всех ожидавшихся и выявляющихся минусах, это – хорошо.

Но возникает возможность нежелательных последствий, как то: чрезмерная консолидации в отрасли, безвозвратное изъятие квот, прежде всего, у малых предприятий, которые не могут позволить себе строить новые суда. Создается опасный прецедент эрозии исторического принципа», – предостерег эксперт.

Он обратил внимание, что опасения относительно покушения на сохранение исторического принципа подтверждаются: чиновники Минсельхоза, Росрыболовства и ФАС, при естественном одобрении со стороны ОСК, пробуют запустить инициативу продажи части крабовых и рыбных квот через аукционы.

«Даже озвучивание таких идей заставляет некоторых судовладельцев всерьез подумать об аннулировании части заказов на строительство промысловых судов на российских верфях и об изменении планов инвестиций. У рыбаков в отношениях с регулятором появилась трещина, недоверие. Это опасно для общего дела», – резюмировал автор статьи.

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