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Дальневосточный бассейн – воды, где добываются основные объемы водных биоресурсов

Знакомьтесь: проект закона о крабовых аукционах

Отраслевые объединения уже заявили о необходимости открытого обсуждения законопроекта о новой схеме распределения квот вылова крабов. Fishnews публикует резонансный документ.

Напомним, что Минсельхоз предложил проект федерального закона, предусматривающего введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие лимиты предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, по замыслу авторов законопроекта, установит правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, изменения направлены на повышение экономической эффективности для страны от предоставления в пользование прав на добычу крабов.

При этом разработчики заявляют, что нововведения не окажут негативного влияния на реализацию проектов в рамках общей программы инвестиционных квот. По ней за компаниями уже закреплены доли квот вылова других видов водных биоресурсов.

Инвесторы и (или) поручители воплощения таких инвестпроектов – лица, которые уже имеют доли квот добычи этих основных промысловых видов ВБР и занимаются их выловом. Ряд таких поручителей также имеют крабовые квоты, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Хозяйственная деятельность этих лиц «является стабильно прибыльной и имеет достаточную для создания собственных финансовых резервов рентабельность», убеждены в Минсельхозе.

«Результаты финансово-хозяйственной деятельности указанных лиц не подтверждают риски невыполнения инвестиционных проектов в случае изменения механизма распределения и закрепления квот добычи (вылова) крабов, в том числе при сокращении указанными лицами объемов добычи (вылова) крабов», – говорится в пояснительной записке.

Отраслевые объединения уже указали на то, что резонансный законопроект готовился и рассматривался федеральными ведомствами в закрытом режиме. Ассоциации обратились в правительство с призывом провести публичное обсуждение документа.

Текст проекта закона о квотах добычи крабов в инвестиционных целях смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews
НазадМетки: крабправительство
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