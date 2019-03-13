13 марта 2019 года

Василий Сахарнацкий: Океанический промысел России убьют мифы

Запрет выдачи разрешений на вылов для нерастаможенных судов ударит по доходам не только добывающего флота, но и государства, уверен руководитель группы компаний «Сайра» Василий Сахарнацкий.

В ноябре прошлого года Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, запрещающего выдачу разрешений на вылов для нерастаможенных судов под российским флагом.

По мнению руководителя группы компаний «Сайра» Василия Сахарнацкого, этот документ формально уличает в сверхдоходах рыбацкие предприятия, не предъявляющие свои отремонтированные суда для декларирования в российских портах. И этот миф положен в основу требования их обязательного таможенного обложения, подчеркнул специалист. На самом деле все выглядит иначе, а навязываемая рыбакам фискальная процедура станет еще одним тяжким бременем, уверен он.

По мнению рыбопромышленника, все положенные государственные отчисления с этих судов в полном объеме способна собирать налоговая инспекция. При этом флот, постоянно работающий на добыче водных биоресурсов за тысячи миль от экономзоны РФ, не будет отвлекаться на длительные и бесполезные переходы.

«Однако авторы проекта постановления из Минсельхоза считают по-своему, – отметил Василий Сахарнацкий. – Если, например, за ремонт судна в зарубежном доке я, как его владелец, потратил 500 тыс. долларов (около 35 млн рублей), то при декларировании в российском порту таможня на законных основаниях должна будет вычесть из этой суммы в пользу государства 20% НДС (налог на добавленную стоимость, как за новый товар). Это 7 млн рублей. А также 5% в счет установленной Таможенным союзом пошлины. Это еще 1,75 млн рублей.

Итого набегает почти 9 млн рублей. Именно на эти деньги, по логике таможенного начальства, наша компания, пользуясь пробелом в законодательстве, неоправданно обогащается».

Руководитель группы компаний обращает внимание, что в РФ насчитывается порядка 70 «незаходных» рыбацких судов. На ежегодный ремонт некоторых компании расходуют по миллиону долларов и более. «В общей сложности получается немалая сумма, из которой солидную часть, по версии таможни, государственная казна якобы теряет. Но это и есть, образно выражаясь, пускание пыли в глаза», – утверждает Василий Сахарнацкий.

Он приводит аргументы: пользователи водных биоресурсов выплачивают НДС через сборы налоговой инспекцией. Допустим, судно компании выловило 1500 тонн рыбы, которая продана по 100 рублей за килограмм. Из этих заработанных на рынке 150 млн рублей 10% НДС (это 15 млн рублей) у компании должна вычесть налоговая служба.

И вот тут неизбежно сработает механизм бухгалтерского перерасчета, обращает внимание Василий Сахарнацкий: «Так как в один карман государства (через таможню при декларировании) в качестве НДС за ремонт я уже положил 7 млн рублей, которые отражаются на себестоимости продукции и прибыли, то при расчете с налоговой инспекцией они, естественно, будут вычтены.

То есть в этот второй государственный карман уже поступит только 8 млн рублей. А в совокупности страна все равно по деньгам ничего не потеряет и получит от нашего предприятия эти законные 15 млн рублей налога на всю добавленную стоимость».

Но стоит ли игра свеч? – задается вопросом предприниматель. Ведь схема взимания фискальных сборов одинакова для всех, в том числе и для «незаходных» судов. Сейчас они всю сумму НДС могут напрямую вносить платежами в один источник – налоговую инспекцию, а с принятием постановления правительства об обязательном декларировании в российских портах, их принудят платить в два источника.

«И в этом случае только номинально повысится имидж таможни. А рыбак, как у нас часто бывает, опять окажется в накладе», – резюмировал руководитель группы компаний.

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