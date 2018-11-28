28 ноября 2018 года

Нерастаможенным судам хотят запретить ловить рыбу

Правительство может запретить выдачу разрешений на вылов для судов, построенных или отремонтированных за рубежом и не прошедших таможенное декларирование. Рыбаки считают, что отечественных судоремонтных мощностей не хватит для планового обслуживания рыбопромыслового флота.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект постановления правительства, запрещающего выдачу разрешений на добычу ВБР для нерастаможенных судов под российским флагом.

Согласно проекту, в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов предлагается внести дополнительное основание для отказа в выдаче разрешения. Такой причиной будет считаться неосуществление в отношении судна, на котором планируется вести промысел, таможенного декларирования «после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации», выполненных на этом судне за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Регулятор закрывает пробелы

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, вопрос об ограничении использования нерастаможенных судов для вылова имеет давнюю историю. «Эта позиция достаточно давно обсуждалась. К сожалению, законодательная инициатива с возможностью предоставления льготы и какого-то переходного периода не была поддержана, в том числе и отраслевым сообществом частично», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

В ведомстве пришли к выводу, что этот вопрос можно будет решить и без законодательной инициативы. «Теперь при выдаче разрешений на вылов нужно будет подтвердить, что судно официально растаможено в Российской Федерации», - отметил Илья Шестаков.

По его словам, таким образом получится устранить правовые пробелы и будет стимулироваться развитие отечественного судостроения и судоремонта. «Возможность пользоваться таким пробелом для компаний, которые строят за рубежом, мы считаем недопустимой, поэтому нужно от этого избавляться», – заявил глава Росрыболовства.

По информации федерального агентства, постановление правительства может быть принято в ближайшее время. «По идее, рыбакам готовиться нужно уже сейчас. Постановление может выйти достаточно быстро», – предупредил Илья Шестаков. Он добавил, что судовладельцам будет предоставлен переходный период ориентировочно до 2020 г., но этот вопрос еще предстоит обсудить в правительстве.

Рыбаки подсчитывают новые убытки

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников убытки предприятий от такого решения оценивают в миллиарды рублей. «Мы провели экспресс-опрос предприятий, – прокомментировал проект постановления президент ВАРПЭ Герман Зверев. – Требование о необходимости задекларировать рыбопромысловые суда - и только на основании этого они получат разрешение на вылов - означает, что предприятия должны заплатить до конца года около 10 млрд рублей. Сделать это им будет крайне сложно».

По данным ВАРПЭ, только на Дальневосточном бассейне сейчас насчитывается около 300 крупно- и среднетоннажных судов. «Судоремонтные предприятия Дальнего Востока не способны обеспечить плановые ремонтные работы либо ремонтные работы на класс для такого количества судов. Поэтому считать, что это сработает на их развитие, неверно. Такая шоковая мера приведет только к тому, что рыбопромышленные предприятия не смогут получить разрешения, а значит, не смогут добывать рыбу, а значит, будет недовылов», - предупредил руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации.

Он подчеркнул, что обязательно нужен переходный период, но один год, который предлагает Росрыболовство, это слишком мало. «Это значит в течение года на 10-12 судоремонтных предприятиях Дальнего Востока должны быть подготовлены производственные мощности, способные обеспечить выполнение плановых ремонтных работ для почти 300 судов в течение мая-сентября, - обратил внимание Герман Зверев. – Можно это сделать за год? Сомневаюсь».

По расчетам рыбопромышленников, переходный период должен быть не менее трех лет. «То, что регулятор признает необходимость переходного периода, - это хорошо. То, что ставится заведомо нереальная цифра, - это плохо», - подытожил президент ВАРПЭ.

Fishnews