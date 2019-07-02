02 июля 2019 года

Научный флот начнут обновлять не раньше 2020 года

Росрыболовство намерено в следующем году начать строительство крупнотоннажного НИС - первого в серии из трех судов. Средства для этого в ведомстве рассчитывают получить в том числе от аукционов по крабовым квотам.

Разработка проектной документации для крупнотоннажного научно-исследовательского судна завершена, рассказал на пресс-конференции 28 июня заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Сейчас мы работаем для того, чтобы включить начало строительства в бюджет 2020 г. И я думаю, что у нас это получится, мы начнем строительство головного судна, - отметил руководитель федерального агентства. - Судно будет порядка 120 м, с большими возможностями с точки зрения изучения рыбных запасов».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в планах ведомства строительство трех крупнотоннажных судов. Два из них будут использоваться на Дальнем Востоке и одно - в Атлантике.

«Также мы сейчас готовим предложения по поручению президента в Минфин, и тоже, я уверен, у нас все получится, в 2020 г. мы начнем проектирование и строительство пяти среднетоннажных НИС и двух малотоннажных. Это очень важно в целом для нас, потому что флот, который есть сейчас на балансе научно-исследовательских институтов, устаревает», - заявил Илья Шестаков.

По его словам, в течение пяти лет 50-60% действующих НИС должно быть списано. Кроме того, устаревшие суда не отвечают показателям экономической эффективности.

«А деньги у нас пойдут в том числе от дополнительных доходов, которые получит федеральный бюджет от реализации на аукционе крабовых квот», - обозначил источники финансирования глава Росрыболовства.

Fishnews