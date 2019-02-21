21 февраля 2019 года

Президент обещал новые НИСы

На российских верфях заложат современные научно-исследовательские суда, заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. По словам президента, эти НИСы смогут работать в том числе в Арктике и Антарктике.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы, а для их реализации необходимо ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры, сообщает корреспондент Fishnews.

«Впервые за последние десятилетия на российских верфях будут заложены современные научно-исследовательские суда, – сказал Владимир Путин. – Они смогут работать во всех стратегических районах, включая арктические моря и Антарктику, вести изучение шельфа, природных богатств Мирового океана».

О планах по строительству трех НИСов для рыбохозяйственной науки заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил год назад на IV Съезде рыбаков и на коллегии ведомства в марте 2018 г.

Ход проектирования научного флота в федеральном агентстве обсуждали с представителями НИИ в марте и ноябре прошлого года. По информации ФАР, планируется разработать проекты судов двух типов: длиной 65-75 м – для морских и океанских рыбохозяйственных исследований, 40-45 м – для научных изысканий во внутренних морях.

Fishnews