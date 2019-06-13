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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Росрыболовство ждет ажиотажный спрос на крабовых аукционах

Большое количество компаний заинтересовано участвовать в крабовых торгах, причем среди них много тех, кто этим бизнесом не занимался, заявил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

О планах по крабовым аукционам заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал в интервью РИА «Новости» на площадке ПМЭФ. Материал опубликован на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству.

«Мы видим очень много компаний, которые заинтересованы в участии в аукционах. Причем большое количество – именно компании, которые крабовым бизнесом не занимались», – заявил глава ФАР.

По словам Ильи Шестакова, ожидается «ажиотажный спрос, цены будут достаточно серьезные», что позволит еще больше наполнить федеральный бюджет.

Сейчас готовится подзаконная база по новому виду крабовых квот. «Мы разрабатываем соответствующие постановления, провели согласительное совещание с ведомствами. Ожидаем, что до конца июля мы примем основную нормативно-правовую базу и дальше начнем непосредственно процедуру проведения аукционов», – сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства.

Одно из постановлений как раз должно определить требования к объектам инвестиций. Главе ведомства был задан вопрос: будут ли предъявляться к судам-краболовам особые требования с точки зрения технологий и оснащенности оборудованием?

«Настоящая редакция закона этого не предполагает. Но мы сейчас обсуждаем с отраслевым сообществом, что, возможно, да, предусмотрим дополнительные требования. Думаю, что мы вынесем это на решение правительства. С одной стороны, мы не хотим перегружать бизнес какими-то избыточными требованиями, с другой стороны, есть риск, что мы построим суда, которые не смогут эффективно работать», – ответил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в мае-июне Минсельхоз разместил для процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) несколько проектов постановлений, подготовленных в рамках закона о крабовых аукционах. Предполагается, что под квоты будут строиться промысловые суда.

Fishnews

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