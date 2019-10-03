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Промысловым судам отведут по 30 лет

Промысловым судам отведут по 30 лет

Росрыболовство предлагает ограничить срок эксплуатации рыбопромысловых судов 30 годами. По мнению регулятора, это обеспечит сохранение динамики инвестиций и обновления флота.

На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков во Владивостоке замруководителя Росрыболовства Петр Савчук отчитался об успехах программы инвестквот в части судостроения.

«По нашим оценкам, к 2025 году с учетом совокупного объема строительства в рамках инвестквоты, аукционного механизма и программы субсидирования части инвестиционных затрат будет обновлено порядка 40% мощностей добывающего флота», — заявил представитель федерального ведомства.

По его словам, этот результат, хотя и очень достойный, только частично решит задачу по уходу от сырьевой модели. «Это хорошо, что некоторые компании строят новый флот на российских верфях. Но другие участники рынка, к сожалению, не участвуют в этих процессах. На наш взгляд, именно поэтому возникают вопросы, которые ФАС ставит перед отраслью», — отметил Петр Савчук.

С точки зрения регулятора, процесс обновления флота нельзя прекращать, сообщает корреспондент Fishnews. «Уверен, что, восстановив компетенции в строительстве рыболовного флота в ближайшие пять лет, мы не вправе их снова упустить», — подчеркнул Петр Савчук. В этом плане он предложил ориентироваться на зарубежные страны.

«Там по крайней мере существуют определенные сроки по эксплуатации судов, и нужно рассматривать, чтобы свыше 30-летнего периода эти сроки не продлевались. Нужно обновлять флот, и инвестиционная составляющая отрасли должна от этого зависеть, динамика должна соблюдаться. Проходит 30-летний срок — должно строиться новое судно», — заключил замглавы Росрыболовства.

Fishnews

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НазадМетки: ФАСвладивостокросрыболовствосудостроение
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