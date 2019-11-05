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Добыча лосося в ЧАО. Фото пресс-службы Чукотрыбпромхоза

Чукотка наметила решения для лососевого промысла

Вылов тихоокеанских лососей в Чукотском автономном округе в этом году превысил 5 тыс. тонн. Впервые в этом году для распределения дополнительных объемов использовался «олимпийский принцип» – его надо применять и в дальнейшем, считает первый заместитель губернатора – председателя правительства ЧАО Михаил Соболев.

«Лососевая путина в этом году прошла с рекордными для Чукотки результатами: мы выловили более 5 тыс. тонн лосося», – рассказал Fishnews первый заместитель губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Михаил Соболев.

Он отметил успешное взаимодействие с Федеральным агентством по рыболовству. «Конечно, отсутствие собственного территориального органа Росрыболовства на территории Чукотки несколько замедляет процесс, тем не менее с камчатским управлением [Северо-Восточным теруправлением Росрыболовства] мы взаимодействовали плотно», – сообщил Михаил Соболев.

Региональная комиссия по анадромным готова была собраться практически в любое время, объемы вылова для рыбаков распределялись оперативно, отметил он.

Представитель окружных властей рассказал, что в этом году впервые был применен «олимпийский принцип» для распределения дополнительных объемов добычи. «Такой подход показал себя очень хорошо и эффективно. Поэтому мы считаем, что эту положительную практику надо применить и к путине 2020 года», – заявил первый заместитель губернатора – председателя правительства.

Напомним, что развивать рыбную отрасль на Чукотке планируется с помощью специальной стратегии. Одно из направлений – лососевое хозяйство.

Подвести итоги лососевой путины планируется на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое пройдет во Владивостоке 6 ноября.

Fishnews

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