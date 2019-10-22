22 октября 2019 года

Драйверы для отрасли предложили на Чукотке

Пути развития рыбохозяйственного комплекса обсуждают на Чукотке. На региональном уровне уже предложена специальная стратегия, позволяющая комплексно развивать отрасль.

Чукотка – единственный регион, где системообразующее для рыбной отрасли предприятие является государственным: «Чукотрыбпромхоз» находится в собственности у региональных властей.

Перед рыбохозяйственным комплексом региона стоят проблемы, с которыми столкнулась отрасль по всему Дальнему Востоку: устаревание флота, нехватка звеньев в инфраструктурной цепи, недостаточное развитие переработки. Но некоторые вопросы особенно острые: дефицит специалистов, сложности в регулировании традиционного рыболовства, необходимость более эффективного использования сырьевой базы. Справиться с вызовами и выйти на новый уровень развития «Чукотрыбпромхозу» поможет специальная комплексная стратегия, рассказали Fishnews в региональной администрации.

К реализации стратегии привлечены государственные институты развития Дальнего Востока. В сентябре на площадке Восточного экономического форума правительство ЧАО, Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) заключили соглашение в этой сфере.

«Подписание соглашения – первый шаг на пути реализации стратегии, – подчеркнул первый заместитель губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Михаил Соболев. – Рассчитываем, что это поможет нам осуществить давнюю мечту – создать цивилизованную систему рыболовства на Чукотке».

До последнего года промышленное рыболовство в регионе развивалось слабо и хаотично, отметил собеседник Fishnews. «Основная задача власти – обеспечить занятость, решить проблемы продовольственной безопасности и наполнять бюджета дополнительными доходами от рыбалки», – заявил Михаил Соболев.

Перспективы по ресурсной базе позволяют делать оптимистичный прогноз для развития рыбного хозяйства Чукотки, отметил по итогам подписания соглашения гендиректор АПИ Леонид Петухов. Важно правильно выстроить бизнес-модель, чтобы биоресурсы эффективно использовались, обеспечивались новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет округа, подчеркнул руководитель агентства.

Стратегия предусматривает комплексную работу. Первое – это флот. Планируется строительство среднетоннажных судов-процессоров для промысла в Чукотской и Западно-Беринговоморской зонах, а также малотоннажного флота для развития прибрежного рыболовства. Уловы, добытые в «прибрежке», будут поставляться для дальнейшего производства продукции на береговых мощностях. Таким образом, приобретение новых судов стимулирует развитие береговой переработки. Программа учитывает механизмы, которые государство предлагает для обновления флота, – инвестиционные квоты, субсидии для строительства малотоннажников.

Расширение возможностей производства продукции на берегу – это второе ключевое направление стратегии. Планируется увеличить мощности действующего предприятия в Анадыре на 100 тонн в сутки, в том числе с выпуском продукции глубокой переработки. При развитии переработки могут использоваться современные технологии, учитывающие специфику отдаленных территорий.

Особое внимание предполагается уделить лососям. Здесь разработчики стратегии предложили сформировать концепцию устойчивого развития лососевого хозяйства и действовать на ее основе. Охвачены все аспекты – от охраны до возможного искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей.

Неотъемлемая часть рыбохозяйственного комплекса Чукотки – традиционное рыболовство коренных малочисленных народов Севера. Обеспечить занятость для коренного населения планируется в том числе при реализации программы по развитию морского зверобойного промысла.

Еще одно направление в рамках стратегии – развитие портовой инфраструктуры. Это проекты в портах Анадырь и Провидения.

В качестве одного из путей для развития «Чукотрыбпромхоза» предлагалась приватизация компании. Плюсом такого решения эксперты называют поступление больших сумм в бюджет. Однако реализация большого количества проектов при этом ставится под сомнение. Покупатель будет заинтересован в том, чтобы как можно быстрее окупить вложения, это заставит его в течение первых пяти-семи лет отказаться от реализации программ, которые не относятся к его основной деятельности и требуют при этом значительных инвестиций, – например, по развитию портовой инфраструктуры, освоения морского зверя с привлечением КМНС. Между тем именно эти проекты обеспечивают особый социальный эффект для региона.

Эксперты обращают внимание и на нестабильность в отрасли. Расстановку сил изменил первый крабовый аукцион. Федеральная антимонопольная служба продолжает настаивать, что исторический принцип распределения квот неэффективен. И хотя профильные регуляторы отрасли – Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство – говорят, что распространение аукционной системы на другие объекты промысла нецелесообразно, опасения бизнеса сохраняются.

Готовятся и изменения налогового регулирования. Планируется повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами, поменять принципы предоставления льгот по уплате сбора и использования единого сельхозналога. Уже ужесточились законодательные требования к уровню освоения квот, к использованию на промысле собственного флота.

В таких условиях принятие решений об изменениях, от которых зависит развитие рыбохозяйственного комплекса целого региона, должно быть особенно аккуратным и выверенным. Также эксперты отмечают, что при нынешних активных изменениях регуляторики, в период, когда еще только открываются новые возможности ресурсной базы, затруднено определение оптимальной стоимости активов предприятия.

Fishnews