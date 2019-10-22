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У рыбной отрасли Чукотки есть резервы для развития. Фото «Чукотрыбпромхоза»

Драйверы для отрасли предложили на Чукотке

Пути развития рыбохозяйственного комплекса обсуждают на Чукотке. На региональном уровне уже предложена специальная стратегия, позволяющая комплексно развивать отрасль.

Чукотка – единственный регион, где системообразующее для рыбной отрасли предприятие является государственным: «Чукотрыбпромхоз» находится в собственности у региональных властей.

Перед рыбохозяйственным комплексом региона стоят проблемы, с которыми столкнулась отрасль по всему Дальнему Востоку: устаревание флота, нехватка звеньев в инфраструктурной цепи, недостаточное развитие переработки. Но некоторые вопросы особенно острые: дефицит специалистов, сложности в регулировании традиционного рыболовства, необходимость более эффективного использования сырьевой базы. Справиться с вызовами и выйти на новый уровень развития «Чукотрыбпромхозу» поможет специальная комплексная стратегия, рассказали Fishnews в региональной администрации.

К реализации стратегии привлечены государственные институты развития Дальнего Востока. В сентябре на площадке Восточного экономического форума правительство ЧАО, Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) заключили соглашение в этой сфере.

«Подписание соглашения – первый шаг на пути реализации стратегии, – подчеркнул первый заместитель губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Михаил Соболев. – Рассчитываем, что это поможет нам осуществить давнюю мечту – создать цивилизованную систему рыболовства на Чукотке».

До последнего года промышленное рыболовство в регионе развивалось слабо и хаотично, отметил собеседник Fishnews. «Основная задача власти – обеспечить занятость, решить проблемы продовольственной безопасности и наполнять бюджета дополнительными доходами от рыбалки», – заявил Михаил Соболев.

Перспективы по ресурсной базе позволяют делать оптимистичный прогноз для развития рыбного хозяйства Чукотки, отметил по итогам подписания соглашения гендиректор АПИ Леонид Петухов. Важно правильно выстроить бизнес-модель, чтобы биоресурсы эффективно использовались, обеспечивались новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет округа, подчеркнул руководитель агентства.

Стратегия предусматривает комплексную работу. Первое – это флот. Планируется строительство среднетоннажных судов-процессоров для промысла в Чукотской и Западно-Беринговоморской зонах, а также малотоннажного флота для развития прибрежного рыболовства. Уловы, добытые в «прибрежке», будут поставляться для дальнейшего производства продукции на береговых мощностях. Таким образом, приобретение новых судов стимулирует развитие береговой переработки. Программа учитывает механизмы, которые государство предлагает для обновления флота, – инвестиционные квоты, субсидии для строительства малотоннажников.

Расширение возможностей производства продукции на берегу – это второе ключевое направление стратегии. Планируется увеличить мощности действующего предприятия в Анадыре на 100 тонн в сутки, в том числе с выпуском продукции глубокой переработки. При развитии переработки могут использоваться современные технологии, учитывающие специфику отдаленных территорий.

Особое внимание предполагается уделить лососям. Здесь разработчики стратегии предложили сформировать концепцию устойчивого развития лососевого хозяйства и действовать на ее основе. Охвачены все аспекты – от охраны до возможного искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей.

Неотъемлемая часть рыбохозяйственного комплекса Чукотки – традиционное рыболовство коренных малочисленных народов Севера. Обеспечить занятость для коренного населения планируется в том числе при реализации программы по развитию морского зверобойного промысла.

Еще одно направление в рамках стратегии – развитие портовой инфраструктуры. Это проекты в портах Анадырь и Провидения.

В качестве одного из путей для развития «Чукотрыбпромхоза» предлагалась приватизация компании. Плюсом такого решения эксперты называют поступление больших сумм в бюджет. Однако реализация большого количества проектов при этом ставится под сомнение. Покупатель будет заинтересован в том, чтобы как можно быстрее окупить вложения, это заставит его в течение первых пяти-семи лет отказаться от реализации программ, которые не относятся к его основной деятельности и требуют при этом значительных инвестиций, – например, по развитию портовой инфраструктуры, освоения морского зверя с привлечением КМНС. Между тем именно эти проекты обеспечивают особый социальный эффект для региона.

Эксперты обращают внимание и на нестабильность в отрасли. Расстановку сил изменил первый крабовый аукцион. Федеральная антимонопольная служба продолжает настаивать, что исторический принцип распределения квот неэффективен. И хотя профильные регуляторы отрасли – Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство – говорят, что распространение аукционной системы на другие объекты промысла нецелесообразно, опасения бизнеса сохраняются.

Готовятся и изменения налогового регулирования. Планируется повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами, поменять принципы предоставления льгот по уплате сбора и использования единого сельхозналога. Уже ужесточились законодательные требования к уровню освоения квот, к использованию на промысле собственного флота.

В таких условиях принятие решений об изменениях, от которых зависит развитие рыбохозяйственного комплекса целого региона, должно быть особенно аккуратным и выверенным. Также эксперты отмечают, что при нынешних активных изменениях регуляторики, в период, когда еще только открываются новые возможности ресурсной базы, затруднено определение оптимальной стоимости активов предприятия.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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