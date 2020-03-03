03 марта 2020 года

«Антей»: Мы хотим кормить людей вкусной рыбой

Холдинг «Антей» продолжает курс на расширение производства продукции глубокой переработки из иваси. На февральской выставке «Продэкспо» компания представила новые варианты пресервов, а также филе иваси разных видов копчения и в масле.

Группа компаний «Антей» одной из первых начала промысел сардины-иваси, вернувшейся после многолетнего перерыва к российским берегам, и с тех пор планомерно наращивает объемы вылова. В прошлом году суда компании выловили порядка 6 тыс. тонн иваси, ориентир на текущий год – более 30 тыс. тонн.

Параллельно «Антей» развивает глубокую переработку уловов на собственном заводе в Москве. Последние полтора года предприятие переживало глобальную модернизацию производства. В результате на «Продэкспо-2020» была представлена расширенная линейка в первую очередь филе иваси – уникального для российского рынка продукта.

«Основа нашего ассортимента – это иваси разных видов разделки. Это филе – без кожи, на коже, подкопченное, в масле, в вакууме. Это пресервы в солевой и масляной заливках. Это тушка иваси холодного копчения. И народная позиция – тушка иваси разделанная в солевой заливке. Мы несколько изменили дизайн упаковки, выбрали более современный вариант банки для пресервов и, ориентируясь на запросы сетей, начали выпускать продукцию разной развески», – рассказал Fishnews заместитель гендиректора по проекту «Иваси» Александр Туровцев.

По его словам, часть новинок покупатели уже оценили. Например, «Филе иваси с кожей холодного копчения» в тестовом режиме поставлялось в одну из крупных сетей, которая делает акцент на здоровом питании. 95% отзывов – либо положительные, либо восторженные.

«Мы остановились именно на таком варианте – с кожей, потому что в этом случае рыба сохраняет подкожный слой жира. Именно здесь хранятся омега-3 жирные кислоты, высокое содержание которых и делает иваси такой полезной для здоровья человека. Кроме того, иваси в отличие от сельди можно есть вместе с кожей», – отметил Александр Туровцев.

По его словам, «Антей» обеспечивает полный контроль за качеством сырья от промысла до прилавка. Структура холдинга позволяет снижать себестоимость продукции, делая ее доступной для людей любого достатка. «Наша цель – не просто продать куда-то продукт, а понимать, где он потребляется, кем и в каком виде. Чтобы нам не было стыдно за рыбу, которую мы ловим, перерабатываем и реализуем», – объясняют в компании.

Представитель «Антея» подчеркнул, что продукция завода в первую очередь рассчитана на внутренний рынок. Хотя интерес к иваси проявляют во многих странах – от Китая до европейских рынков и США. «К нам поступали такие запросы, но мы считаем приоритетным российский рынок. Пока иваси пришла в наши воды, пока есть возможность ее добывать, надо кормить народ вкусной и полезной рыбой», – уверен Александр Туровцев.

Fishnews

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