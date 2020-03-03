События

03 марта 2020 года
На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

С 10 по 14 февраля в Москве прошла 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». В этом году она прибавила по всем параметрам: количеству экспонентов, посетителей, географии участников.

Успех выставки растет

«Продэкспо» – самая крупная выставка России по площади, количеству участников, профессиональному интересу и охвату рынка, отмечают организаторы. ЦВК «Экспоцентр» провел мероприятие при поддержке Минсельхоза, Минпромторга, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В церемонии открытия приняли участие главы дипломатических миссий Афганистана, Молдавии, Монголии, Туниса, Турции, Уругвая, Шри-Ланки и другие высокопоставленные гости.

Как рассказали Fishnews организаторы, «Продэкспо-2020» продемонстрировала рост по всем статистическим показателям. Лучшие образцы продуктов питания и напитков представили 2 664 компании из 73 стран – это на 247 участников больше по сравнению с прошлым годом. На общей площади свыше 100 тыс. кв. м презентовали все сегменты российского и зарубежного продовольственного рынка.

31 страна была представлена национальными экспозициями: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Греция, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Куба, Польша, Португалия, Республика Корея, Молдова, Южная Осетия, Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Франция, Хорватия, Чили, Шри-Ланка, ЮАР. Премьерой этого года стала национальная экспозиция Филиппин. Впервые в выставке приняли участие компании Венесуэлы и Уганды.

«Продэкспо» привлекла большое количество посетителей – 69 730 человек из 115 стран. В том числе выставку посетили представители 85 субъектов РФ из 1273 населенных пунктов.

В выставке приняли участие 1 853 отечественных производителя и поставщика (+165 компаний к показателю прошлого года). В два раза увеличили свое присутствие коллективные стенды регионов России. Такие экспозиции объединили компании из 47 субъектов РФ. Впервые коллективные стенды сформировали 25 регионов: Адыгея, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чечня, Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Челябинская области, Камчатский, Краснодарский, Пермский края.

Курсы и тенденции

Главным трендом «Продэкспо-2020» стали реализация экспортного потенциала российских компаний и продвижение брендов отечественных регионов. В этом году товары на экспорт представили свыше 500 компаний нашей страны.

В числе тенденций «Продэкспо-2020» - развитие разделов функционального питания (свыше 110 компаний), продуктов для ресторанов (более 100 производителей), а также раздел «Продэкспо Органик» (более 85 компаний). Вновь был организован тематический салон «Рыба и морепродукты».

Хорошую динамику продемонстрировали все разделы выставки в 30 масштабных тематических салонах. Со своим стендом в «Продэкспо» участвовал и информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

В помощь бизнесу

Внимание профессиональной аудитории привлекли специальные проекты. Некоторые из них были впервые реализованы на «Продэкспо-2020».

Проект «Улица технологий для ретейла» представил новейшие разработки для оптимизации работы сетей и магазинов. Консультационный центр холодильных технологий помог участникам и профессиональным посетителям выставки – производителям, закупщикам и дистрибьюторам – выбрать необходимые холодильные установки и оборудование. Большим спросом на выставке пользовался проект «Центр подбора персонала», ставший местом живого общения работодателей и соискателей вакансий. Многим участникам и посетителям выставки предложила услуги студия портала Retail.ru, которая предоставила возможность бесплатно записать короткое видео о своей компании или проекте.

Кроме того, работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Участники и посетители получили подробную информацию по всем вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Сессии, форумы, конкурсы

Мероприятия деловой программы выставки были посвящены актуальным темам развития российского продовольственного рынка. Открыла программу сессия «Рынок продовольствия и напитков: курс на экспорт, здоровый образ жизни и органику». Участники дискуссии обсудили исполнение недавно вступившего в силу закона «Об органической продукции», проблемы отрасли, борьбу с гринвошингом и участие государства в развитии органического производства продуктов.

Тему продолжили и развили дискуссия на тему «Зеленая» продукция – перспективное направление ЗОЖ и способ борьбы с гринвошингом» и практическая конференция «Органик в законе: живем по новым правилам».

Также в рамках деловой программы состоялся XV всероссийский продфорум «Поставщик в сети». Прямые переговоры закупщиков и поставщиков активно велись в ряде центров закупок сетей. Кроме того, в программу форума вошли тематические сессии, на которых выступили известные аналитики и эксперты продовольственного рынка.

Важным мероприятием выставки стала консультационная сессия «Российский экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта отечественной продовольственной продукции». Впервые в рамках деловой программы прошло мероприятие Best Practice. Спикеры из разных стран представили динамику и прогнозы развития российского продовольственного экспорта, а также технологии защиты интеллектуальной собственности при выходе на международные рынки мира.

Круглый стол «Российское гостеприимство» посвятили теме «Туризм на основе гастрономических брендов и географических специалитетов». Также прошли седьмая ежегодная конференция по детскому здоровому питанию и международный конгресс «Халяль».

Традиционно состоялся ряд конкурсов в номинациях «За высокие потребительские свойства товаров», «За успешное продвижение качественных товаров», «Инновационный продукт», «Выбор сетей», «Лучший продукт-2020».

Планируется, что выставка «Продэкспо-2021» пройдет в «Экспоцентре» с 8 по 12 февраля будущего года.

Fishnews

Март 2020 г.

  • На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами
  • География участников «Продэкспо» вновь расширилась. Фото предоставлено организаторами
  • На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами
  • На выставке были и знаменитости. Фото предоставлено организаторами
  • Один из салонов представлял разнообразную упаковку для продуктов. Фото предоставлено организаторами
  • «Продэкспо» традиционно стала площадкой для деловых переговоров. Фото предоставлено организаторами
  • Мероприятия деловой программы выставки были посвящены актуальным темам развития российского продовольственного рынка. Фото предоставлено организаторами
  • На отдельным стенде представлял свои издания информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews

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