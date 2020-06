15 июня 2020 года

Российские рыбаки попали в политические игры

В британских СМИ развернулась кампания за запрет промысла российских супертраулеров в водах между Великобританией и Фарерами. Однако, как отмечают в Росрыболовстве, Россия не ведет добычи в акваториях под юрисдикцией Соединенного Королевства.

В середине мая британский Гринпис заявил об 11 супертраулерах под флагом РФ, ведущих промысел в районе Порог Томсона Уайвилла (Wyville Thomson Ridge) – особой природоохранной зоне (British special area of conservation, SAC) у побережья Шотландии. В организации указали на конкуренцию супертраулеров с малым промысловым флотом Великобритании, «уничтоженным» пандемией коронавируса. Британский Гринпис призвал запретить промысел супертраулеров длиной более 100 метров на всех охраняемых морских территориях королевства.

The Times и The Guardian опубликовали статьи с комментарием представителя британского Гринписа Криса Торна (Chris Thorne): «Пока Британия сидит на карантине, целый флот вредоносных супертраулеров грабит рыбные запасы из так называемого морского заповедника». Портал Inews упомянул, что помимо российских, там работают и суда Евросоюза, включая крупнейший в мире супертраулер Annelies Ilena. При этом издания указали, что супертраулеры работают на законных основаниях в районе совместного британско-фарерского промысла. Природоохранный статус SAC не воспрещает промышленный лов в этом районе, отметила The Guardian.

В ответ на запрос Fishnews в Росрыболовстве прокомментировали ситуацию:

«Сообщаем, что российские рыболовные суда, в том числе супертраулеры, не ведут промысел водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Великобритании, то есть в акватории, попадающей под юрисдикцию этого государства.

Добыча водных биоресурсов осуществляется российскими рыбопромысловыми судами в рыболовной зоне Фарерских островов в соответствии с международными договорами РФ по разрешениям на добычу ВБР, выданным в установленном порядке.

Промысел российских судов в рыболовной зоне Фарерских островов регламентирован протоколами сессий Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству, в которых определяются квоты на добычу ВБР, технические меры регулирования и правила рыболовства в этом районе.

Фарерскими властями не выявлено ни одного факта нарушения международных договоров, правил рыболовства со стороны российских промысловых судов.

Взаимоотношения между Российской Федерацией и Фарерскими островами в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на протяжении более чем 40 лет строятся на принципах взаимного уважения, ответственного подхода к выполнению своих обязательств по рациональному использованию и сохранению рыбных запасов.

Также сообщаем, что никаких двусторонних межправительственных актов с Великобританией, предусматривающих допуск российских судов рыбопромыслового флота в ИЭЗ Великобритании, том числе в охраняемых морских территориях Соединенного Королевства, не существует.

Росрыболовство выдает разрешения на промысел в соответствии с рекомендациями 38-й сессии НЕАФК, размещенными на официальном сайте НЕАФК. Обращаем внимание, что информацией о решениях НЕАФК в части запрета промысла супертраулеров (длиной более 100 м) в районе действия НЕАФК мы также не располагаем.

Таким образом, заявление представителя Greenpeace не соответствует действительности и, вероятно, преследует достижение иных целей, не имеющих ничего общего с вопросами сохранения биоресурсов».

Fishnews