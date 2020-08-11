11 августа 2020 года

Кубанские раки нуждаются в ежегодном мониторинге

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО в июле провели мониторинг популяции рака в лиманах Краснодарского края. Ученые оценивали численность животных, их биомассу и размерно-массовые характеристики.

Исследования показали, что плотность и продуктивность популяции раков в Ахтарско-Гривенской системе крайне мала. Все обследованные лиманы этой группы относятся к депрессивным, а Жестерской – к низкопродуктивным водоемам, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. По его данным, в большинстве лиманов обитают раки непромыслового размера – менее 9 см.

Основными факторами, лимитирующими численность и естественное воспроизводство раков в лиманах, специалисты АзНИИРХ называют нестабильный гидрологический режим, поступление загрязненных дренажных вод и браконьерство. Это делает популяции водных биоресурсов, в том числе раков, уязвимыми для природных и антропогенных воздействий, отметили в институте.

В отдельных лиманах наблюдалась тенденция восстановления популяции раков, но ученые считают, что открытие здесь промысла преждевременно. «Требуется ежегодный мониторинг состояния популяций раков, систематический контроль и проведение мероприятий по улучшению экологических условий на лиманах и усиление охраны водоемов», – подчеркнули в АзНИИРХ.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews