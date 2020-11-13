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Специалисты ВНИРО работали на борту парусника «Седов» во время трансарктического похода. Фото пресс-службы института

Ученые подсчитали морской пластик у побережья Арктики

В ходе трансарктического похода УПС «Седов» ученые оценили уровень загрязнения пластиком северных морей. По предварительным данным, аномального содержания частиц микропластика в пробах не обнаружено.

На борту учебного парусника «Седов», завершившего в октябре переход по Северному морскому пути, помимо курсантов работали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Они провели исследования в Японском, Охотском, Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском и Баренцевом морях, а также в северо-западной части Берингова моря. Всего было выполнено 33 океанографических и 29 нейстонных станций.

В задачи научной команды входили гидробиологические работы, включая оценку пластикового загрязнения вод северо-западной части Тихого океана и Арктических морей. Кроме того, ученые занимались океанографическими наблюдениями.

«На предварительном этапе обработки визуальная оценка проб не выявила аномального содержания частиц микропластика в мелководной шельфовой зоне арктических морей», – сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Более точную оценку сотрудники института надеются получить после лабораторной обработки и спектрального анализа обнаруженных частиц.

В институте отметили, что исследования на мелководных участках шельфа и приустьевых участках сибирских рек дополняют материалы сборов трансарктической экспедиции ВНИРО в августе-сентябре 2019 г. Тогда степень загрязнения вод микропластиком оценивалась на глубоководных участках шельфа. В 2020 г. наблюдения выполнялись по той же методике и аналогичными орудиями лова, что позволит сравнить данные обеих экспедиций.

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