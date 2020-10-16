16 октября 2020 года

«Седов» завершил поход по Севморпути

Учебный парусник Росрыболовства «Седов» пересек западную границу Северного морского пути и вышел из пролива Карские ворота в Баренцево море. По плану 19 октября судно зайдет в порт Мурманск.

Кругосветное плавание УПС «Седов» подошло к завершающему этапу. Парусник, маршрут которого был скорректирован из-за пандемии, преодолел акваторию Севморпути, не встретив льдов и подтвердив тем самым безопасность навигации по высокоширотной морской магистрали в период чистой воды.

«На обоих сложных отрезках маршрута, где была самая высокая вероятность встретить ледяные поля, – проливы Лонга и Вилькицкого – «Седову» также сопутствовала удача», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Покорять северные моря парусник отправился 19 августа из Владивостока. Во время перехода судно посетило порты Петропавловск-Камчатский, Эгвекинот, Певек и Сабетта. По плану 19 октября «Седов» зайдет в Мурманск.

В Росрыболовстве подчеркнули, что переход судна такого класса по арктическим морям – уникальное событие, которое не имеет аналогов в истории. «Помимо обучающих и научно-практических задач экспедиция имеет большое символическое значение и призвана привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, продемонстрировать транспортный потенциал кратчайшего маршрута между Востоком и Западом», – отметили в пресс-службе ведомства.

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