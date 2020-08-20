20 августа 2020 года

«Седов» поможет провести исследования в морях Арктики

На барке «Седов», который отправился из Владивостока в Калининград, работают специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В числе задач научной команды – оценка пластикового загрязнения морских вод.

Учебно-парусное судно Росрыболовства покинуло столицу Приморья 19 августа. «Седов» взял курс на Петропавловск-Камчатский, затем в ходе трехмесячного плавания по Севморпути судно посетит порты Певек, Сабетта и Мурманск. В составе научной группы ВНИРО – специалисты из Москвы, Тюмени и Владивостока.

Их задача в рейсе – проведение гидробиологических работ, включая оценку пластикового загрязнения вод северо-западной части Тихого океана и арктических морей. Также научная команда выполнит попутные океанографические наблюдения в западной части Берингова моря и в арктических морях, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Экспедиция на парусном судне будет продолжением масштабных исследований в рамках трансарктического перехода на НИС «Профессор Леванидов», проведенного в прошлом году. Планируется, что собранные материалы станут основой для дальнейшей оценки загрязнения микропластиком территориальных вод России и дополнят знания по экологии гидробионтов.

Во ВНИРО отметили, что такие работы на борту учебного судна имеют важное образовательное значение. Специалисты института будут рассказывать курсантам о промысловой океанографии, экологии морей, результатах современных исследований по оценкам запасов водных биоресурсов в северо-восточной части Тихого океана и Арктике.

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