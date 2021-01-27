27 января 2021 года

«Темному флоту» КНДР стало не до российского кальмара

Активность кальмароловов Северной Кореи в российских водах в 2020 г. снизилась почти на 95% по сравнению с предыдущим годом, заявили в НКО Global Fishing Watch. Вероятная причина - жесткие карантинные меры КНДР.

Global Fishing Watch (GFW) это некоммерческая организация, созданная Google в партнерстве с природоохранными структурами Oceana и SkyTruth. Сайт GFW позволяет вести мониторинг рыболовецкой активности по всему миру.

Используя оптические и радиолокационные спутниковые снимки, GFW с 2017 г. отслеживала работу в водах КНДР и России «темных флотов». Так называют скопления судов, преимущественно не использующих автоматизированные информационные системы (АИС).

Наблюдения в период промысла кальмара (с мая по декабрь) показали: в прошлом году число судосуток, проведенных рыбаками Северной Кореи в российских водах, уменьшилось почти на 95% - со 146,8 тысячи в 2019 г. до всего 6,6 тысячи в 2020 г.

«За исключением небольшого пика в размере около 200 рыболовных судов, обнаруженных в октябре 2020 года, число судов, обнаруживаемых ежемесячно в течение всего года, ничтожно мало по сравнению с предыдущими годами», - рассказали Fishnews в пресс-службе GFW.

В организации обратили внимание, что уход северокорейского флота из экономзоны РФ не привел к одновременному росту его числа в водах КНДР. Более того, в прошлом году на побережье Японии практически не выносило брошенные лодки Северной Кореи.

Это, по мнению специалистов GFW, подтверждает ранее озвученные в СМИ предположения о влиянии на рыбный промысел КНДР самоизоляции страны из-за пандемии коронавируса.

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