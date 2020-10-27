27 октября 2020 года

ННН-промысел Северной Кореи сдал позиции

В Японском море в районе богатой ресурсами банки Ямато некогда многочисленный браконьерский флот КНДР замещают китайские «коллеги», пишут СМИ. Это объясняют самоизоляцией Северной Кореи из-за пандемии коронавируса.

Как в японских водах в акватории Ямато, так и в российской экономзоне в районе Кито-Ямато (Северное Ямато) в последние годы неоднократно происходили конфликты пограничников с северокорейскими браконьерами, сообщает корреспондент Fishnews. Так, в сентябре прошлого года в ходе стычки в районе Кито-Ямато были ранены трое членов осмотровой группы российского пограничного корабля. Спустя месяц рыболовная шхуна Северной Кореи затонула после столкновения с кораблем береговой охраны в исключительной экономзоне Японии.

Сейчас японские и корейские СМИ сообщают о резком росте активности китайского промыслового флота в районе банки Ямато вместо северокорейского. The Asahi Shimbun приводит данные Агентства по рыболовству Японии: в прошлом году из ИЭЗ страны выдворили 4 тыс. северокорейских судов, в этом году – лишь одно. Вместе с тем к сентябрю 2020 г. зафиксировано 2,6 тыс. удалений китайских судов, что в 3,6 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Агентство попросило рыбаков воздержаться от работы в районах, где высок риск их столкновений с китайскими «коллегами». The Asahi Shimbun опубликовало мнение политолога, специалиста по КНДР Сатору Миямото. По его мнению, исчезновение северокорейского браконьерского флота вызвано жесткими ограничениями из-за пандемии коронавируса. «Северокорейские СМИ сообщают, что даже предметы, выброшенные на берег, несут в себе риск заражения, поэтому, я считаю, были введены ограничения на рыбную ловлю. С уходом северокорейских конкурентов китайские рыбацкие суда увеличили свою активность в надежде на более высокие уловы», - сказал эксперт.

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