На Камчатке исследовали опасные микроводоросли

В Камчатском крае озвучили результаты комплексного исследования «красных приливов», поразивших тихоокеанское побережье полуострова осенью 2020 г.

Напомним, «красные приливы» вызвали массовую гибель морских животных в Авачинском заливе в сентябре-октябре 2020 г. Исследования причин проводились в рамках программы «Экологическая безопасность Камчатки», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Программу реализовал Институт Мирового океана ДВФУ при участии группы дальневосточных и московских НИИ Российской академии наук.

По данным специалистов, причиной «красных приливов» стал одновременный массовый рост нескольких видов микроводорослей — динофлагеллят. Их численность достигала 700 тыс. клеток в литре воды, рассказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

«После стадии интенсивного роста микроводорослей дефицит питательных веществ стимулировал выработку метаболитов, оказывающих вредное воздействие на живые организмы. Активное воздействие биогенных факторов на морскую среду, скорее всего, было спровоцировано локальными и глобальными изменениями климатических условий — прежде всего температуры воды и ее насыщенности кислородом. Хотел бы напомнить, что с подобным явлением осенью 2021 года столкнулись и наши соседи по Тихоокеанскому региону. В частности, рыбацкие кооперативы в районе города Кусиро на востоке Хоккайдо сообщали, что на 1 октября произошла гибель в их регионе более 90% морских ежей. При этом, по данным наших ученых, на Камчатке зафиксировано постепенное восстановление донных сообществ прибрежных акваторий юго-восточного и юго-западного побережий», — обратил внимание Алексей Кумарьков.

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