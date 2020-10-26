26 октября 2020 года

Виновниками замора на Камчатке официально назвали водоросли

Минприроды озвучило причину массовой гибели морских животных в Авачинском заливе на Камчатке: массовое цветение водорослей. Greenpeace же считает, что пока данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод.

Финальная версия

В Российской академии наук 23 октября прошел круглый стол, посвященный итогам расследования ситуации на Камчатке. Были озвучены результаты комплексных исследований проб, взятых в акватории Авачинского залива, а также объявлена подтвержденная версия произошедшего.

«Мы рассмотрели все возможные версии причин произошедшего – как техногенного, так и природного характера, вплоть до сейсмоактивности. На основании глубокого анализа мы последовательно исключали версии, которые не нашли подтверждения, пока не осталась одна — версия природного происхождения», – заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Был проведен химический анализ проб морской воды, образцов донных отложений и тканей гидробионтов на предмет содержания токсинов. По итогам анализа обнаружены лишь незначительные превышения предельно допустимой концентрации, что не могло стать причиной многочисленной гибели морских обитателей, отметили в Минприроды.

«Учеными было обнаружено массовое цветение морских микроводорослей у юго-восточного и юго-западного побережий Камчатки. Данный факт подтверждает то, что гибель живых организмов произошла от снижения содержания кислорода в придонной воде. Это характерно для массового цветения водорослей, когда на дне оседает огромное количество органики. В настоящий момент подводный мир начал восстанавливаться», – сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Дмитрий Кобылкин предложил РАН совместно с Минприроды и Минобрнауки, а также с иностранными учеными разработать комплексную программу научного исследования акватории Камчатки, включая проведение масштабной экспедиции. Министр считает целесообразным сделать это в следующем году.

У экологов остались вопросы

Greenpeace считает, что пока данных недостаточно, чтобы точно определить причину катастрофы. В частности, причиной взрывного роста водорослей может быть анторопогенный фактор.

«Сброс неочищенных стоков в Авачинскую губу из года в год отмечается в ежегодниках Росгидромета, несмотря на то, что губа – рыбохозяйственный водоем первой категории (там применяется самый строгий норматив к качеству воды)», – подчеркнули в пресс-службе природоохранной организации.

Экологи напомнили, что в пробах из бухты Малая Лагерная наблюдаются значительные превышения ПДК по бенз(а)пирену и пестицидам (ДДТ, циперметрин, цифлутрин, спироксамин). «Это значит, версия, связанная с пестицидами, не может быть полностью отвергнута. Необходимы дальнейшие исследования их роли в произошедшем», – отмечает Гринпис.

По мнению некоторых ученых, массовое цветение водорослей могло быть вызвано повышением температуры океана. «Потепление было незначительное (на 1-2 градуса в сентябре 2020 года), в других регионах происходят гораздо более серьезные температурные аномалии и подобного эффекта не вызывают. Здесь тоже необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснять причины и механизмы такого влияния», — заявили в организации.

Также экологи обращают внимание, что результаты исследования внутренних органов погибших морских млекопитающих. Кроме того, Гринпису не понятно, почему погибли морские ежи, если причина катастрофы — цветение водорослей: смерть этих иглокожих нетипична при «красных приливах».

«Появилась информация, что сформирован состав экспедиции Росприроднадзора и других ведомств для исследования причин возникновения ЧС, подобрано судно. Это, по нашему мнению, говорит о том, что причины случившегося до сих пор непонятны и рано делать выводы, что это «жизнь океана и природное явление», — считают в природоохранной организации.

Greenpeace обещает продолжить независимое расследование причин катастрофы.

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