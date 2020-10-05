05 октября 2020 года

На Камчатке расследуют массовую гибель морских животных

Причины масштабной гибели морских обитателей на юге Камчатского края выясняют органы исполнительной власти, контролирующие и силовые ведомства, ученые. Однозначные выводы пока не сделаны.

Информация о том, что вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах, появилась в конце сентября. Серферы жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Подтверждены случаи гибели тюленей, осьминогов, морских ежей и других животных – как в районе Халактырского пляжа, так и в небольших бухтах вдоль восточного побережья Авачинской губы. В районе замора специалисты взяли пробы, которые показали превышения ПДК по фенолам и нефтепродуктам.

Пока прорабатывается несколько версий, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. «Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ, - рассказал губернатор Владимир Солодов. - Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью. Но сейчас говорить о какой-то конкретной версии у нас нет оснований. Мы ждем расширенных результатов проб».

В пресс-релизе WWF России также говорится о нескольких версиях. Природоохранная организация отметила, что правительство Камчатки предпринимает меры для оценки масштабов загрязнения. «По нашей информации, задействованы необходимые профильные службы, которые уже отобрали пробы, показавшие превышение по фенолам и нефтепродуктам», - подчеркнул руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

По его словам, сейчас экологи рассматривают возможность организовать оперативный мониторинг ситуации из космоса.

Глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал РИА «Новости», что причиной загрязнения могла стать длительная утечка сильного токсина.

«Загрязнение там очень большого масштаба, поскольку продолжается уже больше двух недель, и даже после двух штормов ситуация особо не изменилась. Это может говорить о том, что это утечка, а не разовый выброс, так как поступление яда продолжается. Тот факт, что животные погибли массово, говорит о том, что это сильный токсин, ядовитое вещество. И это точно не нефтепродукты», - заявил Дмитрий Лисицын.

При этом пробы воды, которые брали на анализ специалисты Камчатгидромета 4 октября, уже не показали превышений допустимых концентраций вредных веществ. По результатам анализа было выявлено только одно незначительное превышение по фенолам – 1,4 ПДК, обратила внимание представитель ведомства Вера Полякова.

«Экологическая ситуация на Халактырском пляже улучшается. Повторные пробы мы будем отбирать с периодичностью два раза в неделю, до тех пор, пока показатели не придут в норму. На этой неделе у нас есть плановый отбор по всей Авачинской бухте с разных глубин. Также сегодня мы возьмем повторные пробы на Халактырском пляже из рек, которые впадают в океан – это реки Налычево, Таенка, Халактырка. По результатам анализов будут приниматься решения, если там будут выявлены какие-то нарушения, начнут работать контролирующие органы», - сообщила Вера Полякова 5 октября.

В осмотрах местности и взятии проб участвуют сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства и специалисты Камчатского филиала ВНИРО, сообщили в пресс-службе управления. По данным СВТУ, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биоресурсов).

«Ситуация под контролем федеральных и региональных властей», - отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он добавил, что дополнительную информацию от местных жителей принимают региональные органы власти и представители федерального Росприроднадзора. Для понимания сложившейся обстановки направлены запросы в региональный Минздрав, Роспотребнадзор, Росгидромет, а также в Следственный комитет.

По поручению губернатора создан telegram-канал с официальной информацией о ситуации.

Fishnews