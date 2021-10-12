«Красный прилив» поразил север Японии

Беспрецедентное по масштабу цветение водорослей на Хоккайдо привело к гибели множества морских ежей и лосося, сообщают СМИ. В результате ожидается рост цен на традиционные новогодние блюда Японии.

Рыбацкие кооперативы в районе города Кусиро на востоке Хоккайдо, известные производством высококачественной икры морского ежа, сообщили, что на 1 октября было известно о гибели в их регионе более 90% этого морепродукта. Кооператив Чириппу в расположенном неподалеку Хаманаке сообщает о падеже примерно половины морских ежей, пишет англоязычное японское издание Nikkei Asia.

Кроме гибели морского ежа, в четырех рыбопромысловых районах зафиксирована гибель примерно 12 тыс. особей лосося. Ожидается, что «красный прилив» не только ударит по ценам в предновогодний пик продаж, но и продолжит отражаться на рынке в дальнейшем из-за гибели молоди.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «красные приливы» — цветение водорослей, выделяющих вредные токсины, — не редкость в весенне-летний период на главном японском острове Хонсю. Однако этот феномен практически никогда не встречается вблизи более северного Хоккайдо. Более того, на востоке Хоккайдо «красный прилив» до сих пор не фиксировали ни разу. Возможной причиной тому послужило жаркое лето при малом количестве осадков.

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