Российскому бизнесу хотят дать отсрочки по налогам

В Госдуму внесли законопроект о продлении сроков уплаты налогов и страховых взносов. Ожидается, что эти изменения позволят оперативно реагировать на социально-экономическую обстановку в условиях санкций.

Поправки предусматривают внесение изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Предлагается наделить в 2022 году правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов», — говорится в пояснительной записке.

Также такие НПА будут продлять сроки уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, сроки предоставления в налоговые органы отчетности, сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов. Кроме того, издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.

Согласно законопроекту, руководство регионов наделят полномочиями издавать нормативно-правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. продление срока уплаты региональных и местных налогов.

Правительство также внесло в Госдуму проект поправок изменений целого ряда других законов в качестве антикризисных мер.

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