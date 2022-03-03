Кабмин предложил меры по поддержке экономики

Правительство внесло в Госдуму пакет так называемых антикризисных мер в условиях зарубежных санкций. Планируется продлить мораторий на плановые проверки, расширить возможности кабмина по принятию точечных мер — такие решения уже использовались в пандемию.

Правительство передала на рассмотрение депутатов законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В пояснительной записке сказано, что поправки подготовлены «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».

Так, для правительства планируется расширить возможности для принятия точечных мер, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно законопроекту, кабмин в 2022 г. сможет принимать решения, предусматривающие особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение продукции, специфику осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе моратория на проверки, контрольно-надзорные мероприятия. В качестве поддержки для бизнеса планируется предусмотреть возможность работать без продления лицензий / разрешений.

Правительство сможет вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена, продлевать сроки действия квалификационных аттестатов.

Плановые проверки в отношении малого бизнеса предполагается отменить до конца 2022 г. При этом сохраняются случаи, когда проверки допускаются.

Планируется внести изменения в закон о свободной экономической зоне Республики Крым и Севастополя. Стать участником СЭЗ, по замыслу разработчиков закона, теперь смогут не только лица, зарегистрированные в этих регионах, но и те, у кого есть филиалы и представительства в них.

Власти также заявили о решениях в сфере госзакупок, рынка лекарств и медицинских изделий, поддержки IT-отрасли.

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