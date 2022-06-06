Новости
Балтийская килька служит сырьем для производства шпрот

Шпроты важно защитить от ухищрений

Шпроты пользуются заслуженной любовью россиян, но серьезный урон популярности этой продукции наносят недобросовестные производители, отмечает председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. Рыбный союз планирует провести по вопросам рынка консервов конференцию на форуме в Питере.

Осенью группа компаний «За Родину» расширила консервное производство: в поселке Взморье одно из старейших предприятий Калининградской области запустило новый береговой завод.

Визитной карточкой калининградских переработчиков остаются шпроты. Группа компаний «За Родину» самостоятельно обеспечивает себя сырьем, занимаясь промыслом в Балтийском море. Также организована добыча на Каспии: с обновлением ГОСТа каспийская килька добавилась в список объектов, которые могут использоваться для производства шпрот.

В группе компаний подчеркивают, что выпускают продукцию строго по стандарту, используют современное оборудование и тщательно следят за качеством сырья. Однако проблемой остаются недобросовестные переработчики, которые экономят на производстве и реализуют товар сомнительного качества, рассказал Fishnews председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. Например, не гнушаются отправлять рыбу в банки прямо с головой. В итоге такая продукция, которая продается под названием шпрот, вредит всей отрасли: один раз попробовав такие консервы, покупатель будет настороженно относиться к шпротам других производителей, а то и к рыбной продукции вообще.

Борьба с недобросовестной конкуренцией остается важной задачей для отраслевого сообщества и государства, считает руководитель группы компаний. «Мы готовы конкурировать, но конкурировать по правилам», — сказал он.

«Рыбный союз и Роскачество постоянно проводят исследования самой разной рыбной продукции, — прокомментировал проблему председатель Рыбного союза Александр Панин. — Несколько лет назад мы делали контрольную закупку шпрот. В результате экспертизы выяснилось, что некоторые недобросовестные производители вводят потребителя в заблуждение, указывая на упаковке более дорогой вид рыбы, в то время как в банку кладут другой — более дешевый. Вместо указанного натурального копчения используется так называемый «жидкий дым». Несмотря на то, что вся исследованная продукция была безопасной для потребления, это все равно обман покупателя и недобросовестная конкуренция».

С ухищрениями приходится сталкиваться не только в случае со шпротами. Так, при покупке сайры можно наткнуться на селедку в банке, а при покупке консервов из тунца — увидеть внутри скумбрию. «Подобные действия недобросовестных участников рынка наносят огромный вред репутации отрасли, отталкивают потребителя от рыбоконсервной полки и не способствуют увеличению потребления рыбы и морепродуктов», — отметил руководитель объединения.

Проблема с нарушениями при производстве консервов не носит какого-то глобального характера (по данным Роспотребнадзора, разного рода и серьезности нарушения выявляются только по 4,9% консервной продукции), обратили внимание в Рыбном союзе. Тем не менее даже небольшое количество недобросовестных производителей наносит ущерб отрасли.

Детально рассмотреть ситуацию на рынке консервной продукции и его перспективы планируется на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологии в Санкт-Петербурге.

«В сентябре на Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia мы проведем конференцию о развитии рыбоконсервного рынка, где обсудим все наиболее острые вопросы, текущее состояние отрасли, пути и перспективы развития. Возможно, что к этому мероприятию мы сделаем новое исследование рынка, чтобы актуализировать данные и опираться на них при выработке конкретных решений», — сообщил Александр Панин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставкароспотребнадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.