Шпроты важно защитить от ухищрений

Шпроты пользуются заслуженной любовью россиян, но серьезный урон популярности этой продукции наносят недобросовестные производители, отмечает председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. Рыбный союз планирует провести по вопросам рынка консервов конференцию на форуме в Питере.

Осенью группа компаний «За Родину» расширила консервное производство: в поселке Взморье одно из старейших предприятий Калининградской области запустило новый береговой завод.

Визитной карточкой калининградских переработчиков остаются шпроты. Группа компаний «За Родину» самостоятельно обеспечивает себя сырьем, занимаясь промыслом в Балтийском море. Также организована добыча на Каспии: с обновлением ГОСТа каспийская килька добавилась в список объектов, которые могут использоваться для производства шпрот.

В группе компаний подчеркивают, что выпускают продукцию строго по стандарту, используют современное оборудование и тщательно следят за качеством сырья. Однако проблемой остаются недобросовестные переработчики, которые экономят на производстве и реализуют товар сомнительного качества, рассказал Fishnews председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. Например, не гнушаются отправлять рыбу в банки прямо с головой. В итоге такая продукция, которая продается под названием шпрот, вредит всей отрасли: один раз попробовав такие консервы, покупатель будет настороженно относиться к шпротам других производителей, а то и к рыбной продукции вообще.

Борьба с недобросовестной конкуренцией остается важной задачей для отраслевого сообщества и государства, считает руководитель группы компаний. «Мы готовы конкурировать, но конкурировать по правилам», — сказал он.

«Рыбный союз и Роскачество постоянно проводят исследования самой разной рыбной продукции, — прокомментировал проблему председатель Рыбного союза Александр Панин. — Несколько лет назад мы делали контрольную закупку шпрот. В результате экспертизы выяснилось, что некоторые недобросовестные производители вводят потребителя в заблуждение, указывая на упаковке более дорогой вид рыбы, в то время как в банку кладут другой — более дешевый. Вместо указанного натурального копчения используется так называемый «жидкий дым». Несмотря на то, что вся исследованная продукция была безопасной для потребления, это все равно обман покупателя и недобросовестная конкуренция».

С ухищрениями приходится сталкиваться не только в случае со шпротами. Так, при покупке сайры можно наткнуться на селедку в банке, а при покупке консервов из тунца — увидеть внутри скумбрию. «Подобные действия недобросовестных участников рынка наносят огромный вред репутации отрасли, отталкивают потребителя от рыбоконсервной полки и не способствуют увеличению потребления рыбы и морепродуктов», — отметил руководитель объединения.

Проблема с нарушениями при производстве консервов не носит какого-то глобального характера (по данным Роспотребнадзора, разного рода и серьезности нарушения выявляются только по 4,9% консервной продукции), обратили внимание в Рыбном союзе. Тем не менее даже небольшое количество недобросовестных производителей наносит ущерб отрасли.

Детально рассмотреть ситуацию на рынке консервной продукции и его перспективы планируется на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологии в Санкт-Петербурге.

«В сентябре на Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia мы проведем конференцию о развитии рыбоконсервного рынка, где обсудим все наиболее острые вопросы, текущее состояние отрасли, пути и перспективы развития. Возможно, что к этому мероприятию мы сделаем новое исследование рынка, чтобы актуализировать данные и опираться на них при выработке конкретных решений», — сообщил Александр Панин.

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