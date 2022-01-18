Опасность рыбных консервов оказалась сильно преувеличена

С 2017 г. доля некачественных рыбных консервов по результатам проверок составляла менее 5%, сообщил Роспотребнадзор в ответе Рыбному союзу. Причиной запроса стало заявление, что продукция с нарушениями составляет почти 90% от всех рыбных консервов в РФ.

Осенью организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» опубликовала данные, согласно которым 89% представленных на российском рынке консервов из рыбы «не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации».

ОПИ заявила, что изучила результаты экспертиз более 96 наименований консервов по всей стране, проведенных надзорными органами и Роскачеством. В числе выявленных нарушений организация указала несоответствие массовых долей рыбы и масла, окисление продукции, недостаток или избыток соли, подмену сырья, нарекания по цвету, вкусу и запаху, наличие паразитов.

Эта информация серьезно обеспокоила Рыбный союз, в который входит более 30 рыбопромышленных предприятий. Специалисты отраслевого объединения сочли исследование «Общественной потребительской инициативы» попыткой пролоббировать внедрение цифровой маркировки рыбных консервов.

В пресс-релизе ОПИ действительно говорится, что на эту продукцию необходимо распространить обязательную цифровую маркировку, которая «позволит сократить нарушения, очистить рынок от фальсифицированной продукции и гарантировать потребителю качество товаров». В Рыбном союзе уверены, что такое нововведение повлечет серьезные расходы для производителей и в то же время может оказаться неэффективным инструментом.

Отраслевое объединение попросило Роспотребнадзор предоставить данные о доле консервов с нарушениями, сообщает корреспондент Fishnews.

«По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Роспотребнадзора в период с 2017 по 2020 год и за 9 месяцев 2021 года, доля рыбных консервов, не соответствующих качеству и обязательным требованиям, составляла не более 4,9%», — говорится в ответном письме ведомства.

Таким образом, опровергнуто заявление о том, что 89% рыбных консервов в России некачественные, резюмировали в Рыбном союзе. Отраслевое объединение обратило внимание, что исторически рыбные консервы — одни из самых безопасных продуктов питания длительного срока хранения.

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