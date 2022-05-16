Seafood Expo Russia станет «слетом» рыбных консервов

Юбилейные Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге будут отличаться от предыдущих. Например, увеличивается сектор готовой продукции, а его участники активно вовлекаются в проекты Seafood Expo Russia.

По просьбам посетителей

Пятые форум и выставка состоятся в Северной столице 21-23 сентября. Ожидается, что юбилейные Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia станут самыми масштабными за всю историю их проведения. Экспозиция общей площадью 26 тыс. кв. м займет два павильона в КВЦ «Экспофорум». Сектор готовой продукции будет расположен в павильоне G.

«Многие посетители выставки высказывали пожелания об увеличении сектора готовой продукции. Мы учли их мнение и решили привлечь больше компаний — производителей консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов, сушеной и вяленой продукции, икры, морской капусты. Также в этом году в секторе готовой продукции будут представлены БАДы и пищевые добавки из жира лососевых видов рыб и артемии, косметика из водорослей и моллюсков и другие новинки», — рассказали Fishnews в пресс-службе компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group.

Отдельное внимание планируется уделить консервированной продукции. В ESG отмечают, что всего за несколько месяцев 2022 г. социальная значимость этих товаров выросла в несколько раз. А значит, вырос и спрос. В этом году у производителей консервов и другой готовой рыбопродукции впервые появится собственное место для встречи, обсуждения насущных вопросов, поиска поставщиков и потребителей — Seafood Expo Russia, подчеркивают организаторы.

Новые возможности

Расширить клиентскую базу производителям поможет «Ритейл Центр» — площадка для переговоров между представителями розничной торговли и поставщиками. В «Ритейл Центре» участвуют не только федеральные, но и региональные торговые сети, а также мелкий и средний опт, интернет-магазины.

В 2021 г. на площадке провели свыше 750 раундов прямых переговоров, по итогам которых заключено порядка 90 соглашений о поставках. В этом году проект расширяется за счет участия большего числа торговых сетей из стран ближнего зарубежья, ЕАЭС и регионов России. Кроме того, будет организована «Витрина новинок» — она позволит вывести на рынок новый бренд или продукт, представив его широкой заинтересованной аудитории.

С 2017 г. выставка постепенно собирала вокруг себя всю рыбную отрасль России, обращают внимание организаторы. Помимо лидеров — крупных промысловых и перерабатывающих компаний — на Seafood Expo Russia много малого и среднего бизнеса как среди экспонентов, так и среди посетителей.

«В отличие от общеотраслевых выставок, аудитория Seafood Expo Russia изначально идет именно за рыбой. Мы услышали пожелания наших посетителей и в этом году решили усилить экспозицию консервированной продукции. Многолетнее изучение отрасли и анализ текущей ситуации говорят, что у нее сегодня огромные перспективы как в России, так и на рынках стран ближнего зарубежья», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В рамках сектора готовой продукции примут участие такие компании, как «Доброфлот», «РосКон», «Камчаттралфлот», «Рыбный берег», «Астраханские консервы», группа компаний «За Родину», союз рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз».

Слово о консервах

Внимание консервированной продукции уделят и в рамках деловой программы Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2022. При поддержке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии впервые пройдет профильное мероприятие, посвященное развитию рынка рыбных консервов.

К участию приглашаются представители ключевых производителей и переработчиков рыбной продукции, структур, участвующих в государственных закупках, торговых сетей и сетей питания, компаний-экспортеров, профильных отраслевых объединений, научно-исследовательских институтов.

Среди запланированных тем — новые рынки и тренды, подходы к потребителю, упаковка и технология переработки, прослеживаемость качества продукции на всех этапах, способы возрождения научной школы технологий рыбопереработки. Цель конференции — выработать новый подход к управлению качеством и продвижению консервированной рыбной продукции.

Напомним, В 2021 г., несмотря на многочисленные ограничения, форум и выставка подтвердили свой международный статус. Их посетили свыше 7 тыс. специалистов из 78 регионов России и 55 стран.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews