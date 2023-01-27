Росрыболовству готовят функции по соглашению о мерах государства порта

В России продолжают разрабатывать документы для реализации Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Подготовлен проект порядка обмена информацией с другими государствами и международными организациями.

Проект постановления правительства РФ размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Разработчик документа — Минсельхоз.

Предполагается, что координационным центром станет Федеральное агентство по рыболовству. Оно будет обмениваться с иностранными государствами и международными организациями информацией о судах, включенных в «черный список», осмотрах флота и принятых решениях об отказе судам в заходе в порты РФ.

Напомним, Россия в декабре 2020 г. ратифицировала глобальный антибраконьерский документ — Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Страны-участницы должны ввести в своих портах ряд мер для борьбы с выгрузкой незаконно добытых уловов.

В ноябре 2022 г. был принят федеральный закон для реализации соглашения. Он предусматривает, в частности, обмен информацией о нарушителях с другими государствами и международными организациями. Для этого Минсельхоз и подготовил проект соответствующих правил.

Ранее министерство разработало другой документ в этой сфере — проект порядка направления Росрыболовством капитанам морских портов списков судов, уличенных в ННН-промысле. Таким судам запретят заход в российские порты.

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