Россия готовится исполнять соглашение о мерах государства порта

В ноябре в Российской Федерации был принят федеральный закон для реализации Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Теперь готовятся решения правительства в этой сфере.

Россия в декабре 2020 г. ратифицировала глобальный антибраконьерский документ — Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Страны-участницы должны ввести в своих портах ряд мер для борьбы с выгрузкой незаконно добытых уловов.

В ноябре 2022 г. был принят федеральный закон для реализации соглашения. Предусматривается, что капитан морского порта запрещает заход иностранного судна, если оно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами РФ. Исключение — бедствия, обстоятельства непреодолимой силы, оказание помощи людям или судам, находящимся в опасности либо терпящим бедствие, необходимость осмотра судна.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз подготовил проект порядка направления Росрыболовством капитанам морских портов списков таких судов.

Предполагается, что федеральное агентство будет формировать список судов, а также вносить в него изменения в рамках взаимодействия с иностранными органами госвласти и международными организациями в установленной сфере деятельности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews