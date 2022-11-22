Иностранным браконьерам запретят заходы в порты РФ

Президент подписал закон, позволяющий российским портам не принимать уличенные в браконьерстве иностранные суда. Изменения направлены на реализацию Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла.

Поправки утверждены федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 454, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения вносятся в законы о внутренних морских водах, о морских портах, а также в Кодекс торгового мореплавания РФ.

Напомним, Россия подписала соглашение о мерах государства порта в 2010 г. и ратифицировала его в 2020 г. Этот международный документ предусматривает отказ в доступе в порт иностранным судам, которые подозреваются в браконьерстве. Теперь РФ официально примет на себя соответствующие обязательства.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Согласно новым поправкам, капитан морского порта запрещает заход иностранного судна в порт, если оно включено в список флота, деятельность которого связана с рыболовством с нарушением правил и требований международных договоров РФ. Предусматривается также запрет на оказание в порту услуг владельцам судов, попавших в этот перечень.

Закон определяет исключительные случаи, когда запреты не применяются. Суда из «черного списка» смогут зайти в порт только в случае бедствия или других чрезвычайных обстоятельств, а также если потребуется оказать помощь людям или другим судам. Кроме того, капитан порта может разрешить заход в порт такому судну для его осмотра.

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