Максим Козлов: Риск-ориентированный контроль пошел бы на пользу отрасли

В контроле рыбной отрасли надо распространять риск-ориентированный подход — это только поможет минимизации нарушений, уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В последнее время акцент в публичном пространстве с темы госконтроля в рыбной отрасли сместился, однако для предприятий этот вопрос по-прежнему очень актуален, отметил руководитель АРСО.

«Действительно, государство очень много говорит о снижении административных барьеров, о риск-ориентированном подходе. Но так получается, что рыбаки не попадают под комфортные условия, создаваемые в других секторах экономики», — заявил Максим Козлов в интервью Fishnews.

Предприятия, по словам президента ассоциации, остаются заложниками ситуации со сложностями контрольной деятельности. «Видимо, это связано с бытующим мнением, что рыбаки — браконьеры. Но уверен, что надо менять такое восприятие. Рыбаки — это законопослушные, социально ответственные пользователи водных биоресурсов. Предприятия настолько ценят свой бренд и боятся потерять квоту на вылов, что никто не хочет нарушать правила», — подчеркнул руководитель объединения.

Конечно, противодействовать браконьерству, защищать здоровье и безопасность потребителей рыбной продукции необходимо, но контроль не должен превращаться в непреодолимые препоны для добросовестных предприятий, убежден Максим Козлов.

«Уверен, если бы использовался риск-ориентированный подход к контролю в рыбной отрасли, это стимулировало бы рыбаков минимизировать нарушения. Если бы была «зеленая зона» работы с сокращением проверок, все бы стремились попасть туда», — подчеркнул он.

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