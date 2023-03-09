Обсуждение второй волны инвестквот перешло на уровень подготовки подзаконной базы: документов, которые в итоге и будут определять требования к проектам инвесторов и порядок их наделения ресурсом. В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области сохраняют подход к этим вопросам, который объединение предлагало еще на самом старте разработки второго этапа, рассказал в интервью Fishnews президент АРСО Максим Козлов .

— Максим Георгиевич, в отраслевое законодательство внесли очень серьезные изменения. Прежде всего это закон о втором этапе инвестиционных квот . В первой волне Сахалинская область активно участвовала, создавая береговые комплексы. С береговым направлением регион собирается включиться и во второй этап. Сейчас разрабатывается подзаконная база для регулирования второго раунда — что по ней предлагаете?

— Действительно, законодательство у нас изменилось и второй этап инвестиционных квот — это уже реалии сегодняшнего дня. Когда параметры второго раунда программы только обсуждались, Сахалинская область всегда говорила о том, что инвестирование в большей степени должно идти в береговые производства.

Обновление рыбопромыслового флота, конечно, очень важная сфера для приложения сил. Однако мы объективно пониманием, что говорить о быстром переходе на российские аналоги для строительства флота сложно. В перспективе импортозамещение, надеемся, возможно, но пока непонятно, когда же завершится этот процесс.

А береговые перерабатывающие комплексы в это время уже могут работать и давать результаты для российской рыбной промышленности. Такие производства хорошо себя зарекомендовали в первом раунде программы инвестквот. Практически все проекты этого этапа реализованы. И мы видим эффективность их работы.

На наш взгляд, доставка уловов на берег вообще должна стать во главу угла в вопросах регулирования промысла. Для регионов очень важен социально-экономический вклад береговых предприятий: это создание рабочих мест, налоговые отчисления, развитие транспортной инфраструктуры в прилежащих районах. Береговые заводы способны выпускать широкий ассортимент рыбной продукции — тут нет таких ограничений, как на флоте.

При этом это самая прозрачная схема работы во всех отношениях. Некоторое время назад в правилах рыболовства мы предусмотрели возможность учета уловов после доставки на берег. И сами того, наверное, не подозревая, создали максимально прозрачную систему контроля: при доставке добычи на берег получается полная картина по осваиваемым ресурсам и их переработке. Причем все, что привозится, отправляется в производство. В том числе выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью — филе, фарш, сурими, рыбий жир и мука.

На самом деле развитие береговой переработки — это мировой опыт. Возьмем ту же Исландию, где эксплуатируются суда с RSW-танками и весь улов привозится на берег. Мы тоже используем лучшие практики.

Конечно, наши предприятия будут включаться во второй этап программы инвестиционных квот. Сейчас идет обсуждение подзаконных актов, которые определят требования к береговым перерабатывающим заводам.

На первом этапе была предусмотрена обязательная установка оборудования для глубокой переработки водных биоресурсов — машин для производства филе и фарша, муки и жира. Однако если исходить из текста документов, получается, что такую продукцию можно и не выпускать. По сути, можно иметь указанное оборудование и просто заниматься изготовлением минтая б/г. Формально обязательство исполнены, но концепция программы инвестквот по развитию глубокой переработки не соблюдается.

И мы полагаем, что было бы правильно включить все-таки обязательство по выпуску из определенного объема инвестиционной квот именно продукции глубокой переработки. Это бы стимулировало развитие таких производств.

— Но надо отметить, что география береговой переработки зависит от специфики работы в тех или иных районах промысла.

— Можно спокойно привозить рыбу для переработки на Курилы с Западного и Восточного Сахалина, Западной Камчатки. Это очень большой охват. Флот с RSW-танками позволяет находиться на лову от 3 до 5 суток, добывать сырье и доставлять его на береговой завод для выпуска продукции. Мы видим в такой организации промысла большую перспективу. Нужно в целом создавать условия, чтобы инвесторы стремились организовывать береговые заводы, обеспечивали рабочие места — не только через программу инвестиционных квот, но и другими способами.

— Вы уже озвучивали свои предложения?

— Мы принимаем участие в обсуждении подзаконных актов, которые потом будут приняты к исполнению. И свое мнение высказывали.

У инвесторов есть большие планы по строительству нескольких перерабатывающих предприятий на Курилах. Для этого очень важно развивать энергетику на островах: современные заводы требуют современной энергетической инфраструктуры. Без государственной поддержки решить эту задачу будет сложно. Сегодня на Курилах запускаются специальные налоговые, таможенные режимы, но еще одна важнейшая составляющая экономического развития — современная энергетическая, транспортная система. Вопросы энергообеспечения новых производств на Курилах губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поднимал на недавней встрече с президентом.

Глава региона вновь говорил и о важности модернизации Корсаковского порта. Здесь также есть планы по развитию береговой переработки. Но для реализации проектов в порту нужно снять инфраструктурные ограничения. Первое — гидротехнические сооружения требуют ремонта. Втрое — необходимо провести дноуглубительные работы и тем самым обеспечить возможности для обслуживания крупнотоннажного флота. Может быть, это позволило бы выполнять и судоремонтные работы — а это уже прибавка в бюджет Сахалинской области.

— Вы всячески поддерживали идею провести конференцию , на которой специалисты обсудили бы состояние ресурсов минтая и их перспективу. Это связано с планами запуска новых перерабатывающих заводов?

— Это связано с желанием знать прогнозы на долгосрочный период. Чтобы понимать, что нас ждет не просто завтра, а в ближайшие пять-десять лет. Вложение огромных инвестиций в строительство заводов должно быть подкреплено ресурсной базой: без сырья создание такого предприятия бессмысленно. Поэтому мы считаем правильным провести минтаевую конференцию и разобраться с долгосрочными перспективами.

— Тема, которую ассоциация поднимает регулярно: как можно было бы улучшить госконтроль в рыбной отрасли. Снизить административное давление на предприятия и в то же время не потерять в эффективности с точки зрения сохранения биоресурсов, защиты здоровья и безопасности людей. Продолжаете следить за этим направлением?

— Да, в последнее время акцент в публичном пространстве с темы госконтроля как-то сместился, а зря. Для рыбопромышленных предприятий это очень актуально.

Мы много писали по этому вопросу, участвовали в разработке целого ряда документов. Например, в свое время активно выдвигали предложения по административному регламенту пограничной службы, посвященному контролю рыболовства.

Действительно, государство очень много говорит о снижении административных барьеров, о риск-ориентированном подходе. Но так получается, что рыбаки не попадают под комфортные условия, создаваемые в других секторах экономики.

Предприятия остаются заложниками ситуации со сложностями контрольной деятельности. Видимо, это связано с бытующим мнением, что рыбаки — браконьеры. Но уверен, что надо менять такое восприятие. Рыбаки — это законопослушные, социально ответственные пользователи водных биоресурсов. Предприятия настолько ценят свой бренд и боятся потерять квоту на вылов, что никто не хочет нарушать правила.

Конечно, противодействовать браконьерству, защищать здоровье и безопасность потребителей рыбной продукции необходимо, но тут все-таки контроль не должен превращаться в непреодолимые препоны для добросовестных предприятий.

Уверен, если бы использовался риск-ориентированный подход к контролю в рыбной отрасли, это стимулировало бы рыбаков минимизировать нарушения. Если бы была «зеленая зона» работы с сокращением проверок, все бы стремились попасть туда.

Сегодня, когда все мы нацелены на обеспечение продовольственной безопасности страны, мне кажется, очень важно, что в рыбной отрасли распространялись практики системы оценки рисков. И в рыбаке видели не браконьера, а труженика моря, которые стремится создать рабочие места и накормить людей.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2023 г.