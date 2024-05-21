На водоемах России проводятся «сетевые» субботники

По всей стране уже не первый год проводится всероссийская экологическая акция «День без сетей». Водоемы и берега очищают от мусора и брошенных орудий лова, в которых погибает немалое количество ценной и промысловой рыбы видов рыб.

Пик таких мероприятий приходится на конец апреля и май, когда реки и озера полностью освобождаются ото льда, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, каждая погибшая рыба — это минус десять особей в следующем году. Участие в «Дне без сетей» может принять любой неравнодушный гражданин.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства организовало экологическую акцию с 13 по 17 мая на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы. 17 мая в пределах Красноярска в очистке Енисея поучаствовали сотрудники ГИМС, Госохотнадзора, Красноярского филиала ВНИРО, Енисейского филиала «Главрыбвод», Народного фронта, инспекторы рыбоохраны, рыбаки-любители, представители коммерческих организаций и СМИ. По итогам только одного мероприятия реку избавили от 10 брошенных сетей.

Росрыболовство благодарит всех участников экоакции во всех регионах страны, подчеркнули в ведомстве.

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