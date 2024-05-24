Колыма начала утверждать планы на «красную» путину

В Магаданской области прошло первое в этом году заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Определены сроки и объемы вылова тихоокеанских лососей и гольцов для представителей коренных народов.

«По прогнозам науки, этот год будет низкоурожайным. Тем не менее комиссией принято решение о выделении для представителей коренного населения по 100 кг лососей на одного человека, как и в годы высокого подхода горбуши», — сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Работникам оленеводческих бригад и членам их семей выделят по 250 кг на человека. Дополнительные объемы назначаются и родовым общинам, обеспечивающим рыбой своих сородичей. Всего для традиционного рыболовства установлен совокупный объем добычи тихоокеанских лососей и гольцов в размере 393,2 тонны.

Начало «красной» путины для представителей коренных народов назначено на 28 июня. Продлится рыбалка до 16 сентября.

«Комиссия определила более удобные и легкодоступные места лова для отдельных категорий граждан из числа коренного населения. В целом все места для традиционной рыбалки определялись с учетом предложений муниципальных ассоциаций КМНС», — отметил руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Согласно протоколу заседания, на этот год области выделили для освоения в рамках всех видов рыболовства 4,8 тыс. тонн горбуши, 2,9 тыс. тонн кеты, 224 тонны кижуча, 30 тонн нерки и 533 тонны гольцов.

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