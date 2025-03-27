Медиахолдинг «Фишньюс» — это сегодня не только экосистема отраслевых СМИ, но и коммуникационная площадка, укрепляющая связи внутри рыбной промышленности. На этом делает акцент создатель медиахолдинга Эдуард Климов .

— Эдуард Владимирович, журналисты к вам обычно обращаются за комментариями о событиях в рыбной отрасли. Но я бы хотела сегодня поговорить о медиахолдинге. В его составе — журнал, газета, интернет-портал и коммуникационная площадка. В каком направлении «Фишньюс» будет двигаться дальше?

— В следующем году медиахолдингу исполняется 20 лет. Юридическое лицо было образовано в декабре 2005 года, но сама работа в публичном пространстве началась с апреля 2006 года. В целом у нас следующий год богат на юбилеи: 20 лет сайту, 20 лет журналу и 15 лет газете.

Сейчас технологии вышли на такой уровень, что каждый человек может работать как информационное агентство: публиковать в социальных сетях то, что он считает важным. Контента просто невероятное количество! Но самая большая ценность людей — это время. И мы собираем самую важную информацию для тех, кто работает в отрасли, и для тех, кто интересуется ее вопросами. Мы профессионально работаем с информацией, структурируем ее и транслируем таким образом, чтобы она была удобной для восприятия, для применения. Мы экономим время наших читателей, ведь именно читатели — самая большая ценность медиахолдинга.

— А если все-таки говорить о перспективах? Вы уже подчеркивали, что «Фишньюс» отошел от вопросов только рыболовства, его тематика стала шире и не замыкается на добыче водных биоресурсов.

— Да, и это продиктовано изменениями самой отрасли. Когда мы начинали в 2005 году, рыбохозяйственного комплекса в нынешнем виде не было. Существовала добыча рыбы и морепродуктов, она долго структурировалась. И основное внимание государства было направлено как раз на то, чтобы нарастить уловы, обеспечить эффективное освоение ресурсной базы.

— И на борьбу с браконьерством...

— Совершенно верно. Государство дало рыбакам большие возможности — в плане долгосрочного закрепления квот. При этом оно усилило рыбоохрану. Была выстроена эффективная система сохранения водных биоресурсов.

Соответственно, эта ориентация на развитие промысла нашла отражение и в нашем названии — «Fishnews — Новости рыболовства». Однако всё меняется. Сейчас уже выстроена современная рыбная индустрия, отвечающая высоким мировым стандартам.

Рыболовство в нашей стране мощное, но в отрасли есть и другие важные направления. Громадный скачок произошел в рыбопереработке, в этой сфере действуют серьезные игроки. Такая роль рыбоперерабывающего сектора вполне объяснима: работу отрасли люди ведь оценивают не по статистике вылова, а по тому, что видят на полках и в холодильниках магазинов.

И мы видим взаимное влияние в регулировании: рыбопереработчики, которые не занимаются добычей, влияют на рыбаков, а рыбаки — на рыбопереработку. Также рыбодобытчики и рыбопереработчики не могут работать без логистики, холодильной инфраструктуры, трейдеров, торговых сетей. Плюс очень серьезное влияние на отрасль оказывают банки. Все эти участники рынка представлены на наших площадках.

Если раньше на обложках журнала Fishnews были представители рыбодобычи или госорганов, то теперь это и первые руководители компаний рыбопереработки, логистики, трейдингового звена. Из «Fishnews — Новости рыболовства» мы стали «Fishnews — Рыбная отрасль».

— Этот же подход заложен и в концепцию коммуникационной площадки Fishnews Online.

— Да, мы видим одной из своих задач выстраивание эффективной коммуникации между участниками рынка. Практика показывает, что потребность в этом есть, и немалая. Такие встречи — с участием представителей рыболовства, рыбопереработки, логистики, банковского сектора — мы как раз и организовываем в рамках проекта Fishnews Online. Когда за день можно собрать экспертов из разных регионов, обсудить волнующие вопросы, совместно найти решения — это же фантастические возможности! Результаты обсуждений, мнения профессионалов тут же становятся доступны широкой аудитории — в публикациях рубрики Fishnews Online.

В этом году проекту исполняется пять лет. И все это время на его площадке работает Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Каждый вторник мы проводим совещания руководителей отраслевых объединений.

— «Фишньюс» — это про классику или про дерзкие новшества?

— То, что мы работаем с бизнес-аудиторией, накладывает свой отпечаток. Если сказать одной фразой: мы про деньги. Практически всё, о чем мы пишем, так или иначе конвертируется в деньги. А финансы, особенно большие, не сочетаются с легкомыслием.

Мы точно не развлекательный ресурс. С нашей помощью люди получают информацию именно для работы.

— Немного о личном опыте и личных впечатлениях. Если вспомнить, в каких рыбопромышленных регионах бывали?

— Везде, где базируются основные рыбопромысловые предприятия, — Камчатка, Сахалин и Курильские острова, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Мурманская, Калининградская области.

— Какая поездка, может быть из последнего, была для вас наиболее впечатляющей?

— Конечно, впечатляют проекты, реализованные «Гидростроем»: всё, что группа компаний сделала на Итурупе, Шикотане, на Сахалине, поражает. Еще когда идет красная рыба — это завораживающее зрелище. Неизгладимое впечатление производит и работа океанических судов. Вообще в отрасли очень много интересного, сложно выделить что-то одно. А рыба — это уникальный продукт.

— Вы — председатель совета директоров медиахолдинга. Работа собственника и работа редакции разделены. В каком объеме читаете новости Fishnews ? У нас ведь выходит достаточно много информации: за рабочую неделю более 50 сообщений. А телеграм-канал обновляется и в выходные.

— «Телеграм» Fishnews читаю в реальном времени. У меня это единственный канал, где включены оповещения о новых сообщениях. Ведь понятно: то, что объявляется в «телеге», — это явно интересно, редакция хочет обратить на это особое внимание.

Если говорить про ленту новостей на сайте, то стараюсь читать хотя бы вечером — иначе не получается. Временами читатели звонят, хотят узнать детали, им требуются дополнения. Но я говорю, что это все-таки к редакции вопрос.

— На нашем сайте выходит разноплановая информация, но ее можно распределить по группам: нормативная база, всевозможные торги, кадровые перестановки и т.д. Интервью, статьи. Что читаете?

— Всегда читаю рубрики «Интервью» и «Личное мнение». На площадке медиахолдинга выступают профессионалы, их высказывания очень интересно читать. Большинство этих людей я знаю лично. «Интервью» и «Личное мнение» — это любимые рубрики.

— А если все-таки говорить про темы, что привлекает внимание?

— Работа предприятий. Страна большая, везде своя специфика. И всегда интересно узнать, кто что делает. И конечно, новости законодательства. Изменения законодательного регулирования в конечном счете говорят, сколько рыбопромышленники должны заплатить или сколько они смогут заработать. Внедрение обязательной биржевой торговли, цифровой маркировки продукции — это всё изменения в регулировании, которые отражаются на расходах предприятий.

— Вы застали разные этапы работы рыбохозяйственного комплекса. Какой кажется вам наиболее интересным?

— Время работы Виктора Алексеевича Зубкова, когда ему отдали «рыбный» блок как профильному вице-премьеру. Именно тогда были заложены основы рыбохозяйственного комплекса, который в дальнейшем стал донором госбюджета и сферой деятельности глобальных российских компаний. Именно Виктор Зубков стал первым чиновником такого уровня, вышедшим на прямой диалог с рыбаками.

И вот здесь я хотел бы отметить двух человек — это Александр Фомин и Григорий Шаляпин. Они готовили материалы для Виктора Алексеевича, и он на основе их работы принимал решения. Вклад этих людей, я считаю, сильно недооценен.

Вот эти годы — 2008, 2009, 2010 — время расцвета надежд. Нет ничего лучше ощущений, что ты все можешь. У рыбаков такое ощущение было именно в этот период.

— «Фишньюс» ежегодно участвует в международной Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Разные мнения доводилось слышать о выставочных мероприятиях. Как вы считаете, отрасли нужны выставки?

— Безусловно, нужны. Выставка — это фиксация результатов работы отрасли: кто что сделал, какие проекты воплотил в жизнь. Но не только. Константин Коробков (генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината — прим. ред.) однажды очень четко сформулировал, в чем еще важность выставок: «Ты идешь по выставке и вдруг видишь что-то такое, о существовании чего ты даже не подозревал и что способно облегчить твою работу». Это возможность найти неожиданные решения.

— Вы — главный редактор журнала Fishnews. В нем, мне кажется, значительную часть материалов составляют как раз интервью. На мой взгляд, это тот формат текста, который достаточно нелегко сделать интересным.

— Нет ничего интересней прямой речи человека. Прямая речь чиновника — это особая ценность, это те решения, которые, возможно, будут приняты завтра. Прямая речь собственника, генерального директора стоит очень дорого. С этими людьми очень непросто встретиться и пообщаться. У нас такая возможность есть — спрашивать людей и получать от них ответы.

— Причем интервью, как правило, записываются вживую.

— Да, в живом общении. Мы даем человеку площадку, чтобы он сказал то, что хочет донести до аудитории. А нашим спикерам есть что сказать.

Что касается моей работы в качестве главного редактора журнала, то буду этим заниматься, сколько сил хватит. По какой причине? Журнальные тексты фантастически информативны. Это знания о тех проектах, которые реализуются в отрасли, это предложения по оборудованию, информация от науки, высказывания чиновников. В чем преимущество главного редактора? Он читает сегодня то, что станет публичным завтра.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал Fishnews

Март 2025 г.