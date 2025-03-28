Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова теперь решает вопросы отрасли и на площадке регионального парламента: с прошлого года руководитель объединения стала депутатом Законодательной Думы Хабаровского края. Внимательно относиться к развитию рыбной промышленности — в интересах региона и его жителей, убеждена председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края. В интервью Fishnews Ольга Булкова рассказала о проведенном зимой правительственном часе по вопросам рыбного хозяйства, прокомментировала ситуацию с рыболовными участками и налоговым регулированием отрасли.

— Ольга Николаевна, в январе по вашей инициативе в Законодательной Думе Хабаровского края состоялся правительственный час по вопросам рыбного хозяйства. Почему, на ваш взгляд, это важная тематика для региона? И обязательная, наверное, зона внимания для регионального парламента?

— Мы все понимаем, что на рыбохозяйственный комплекс Дальневосточного региона ложится большая нагрузка. Рыбаки переживают, ведь идет серьезное изменение законодательства. Самое волнительное сейчас — это перезаключение договоров на рыболовные участки. Ни для кого не секрет: у некоторых рыбаков просто опустились руки и не стало веры в то, что можно что-то изменить.

Вот такие правительственные часы дают надежду на то, что рыбопромышленников услышат и поддержат. А это уже половина успеха, это значит, что рыбаки смогут и дальше искать возможности для перезаключения договоров, чтобы продолжать работу. Значит, сохранятся рабочие места для людей, а предприятия продолжат выполнять в том числе и социальную функцию в районах нашего края.

Правительственному часу предшествовала большая подготовка со стороны моих коллег по депутатскому корпусу. Было организовано компетентное обсуждение. На правчасе перед депутатами выступал председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Валерьевич Король, присутствовало руководство Амурского территориального управления Росрыболовства, Хабаровского филиала ВНИРО, отраслевых ассоциаций, ведущих береговых предприятий. Это говорит о единстве рыбопромышленного комплекса Хабаровского края. И это, конечно, не может не радовать.

Спикер Законодательной Думы региона Николай Михайлович Шевцов поручил председателю постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерию Юрьевичу Постельнику и мне спланировать работу по всем поднятым вопросам. Продолжим заниматься проблематикой рыбной отрасли и смежных сфер с привлечением ответственных ведомств.

— Вы, как и ваши коллеги из других отраслевых объединений, выступаете за продление льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, рыболовецких колхозов и артелей. В Федеральном агентстве по рыболовству отмечали: здесь потребуется четкое обоснование, что дает преференция. Предприятия Хабаровского края, может быть совместно с муниципалитетами, готовы предоставить такие данные?

— Да, мы готовы. Преимущественно такой организационной работой занимаются в нашем регионе ассоциации: они собирают данные об участии каждого предприятия в социально-экономическом развитии населенного пункта и края в целом.

А участвуют наши рыбодобывающие предприятия во многом. Поддерживают населенные пункты, убирают снег, подвозят дрова и воду, благоустраивают территории и решают другие вопросы. Выступают инвесторами для проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Участвуют в программе «Доступная рыба» в местах промысла. Именно градо- и поселкообразующие предприятия первыми приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях.

Мы сделали предварительную оценку предприятий, входящих в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, и я могу сказать, что сумма, которая экономится при уплате сбора за пользование водными биоресурсами за счет льготы, примерно равна вкладу в социально-экономическое развитие, а то и превосходит ее. Таким образом, от этих послаблений есть прямая и понятная отдача для территорий.

— Продолжается выработка решений по перезакреплению рыболовных участков на новый срок. Какие основные моменты при этом вы считаете важным отразить? Например, вы обращали внимание, что у предприятий обязательно должна быть возможность доработать по непереоформленным договорам до конца срока их действия.

— На правительственном часе был поднят вопрос о региональной составляющей при перезаключении договоров на рыболовные участки. Согласно распоряжению федерального правительства размер обязательств перед регионом должен составлять не менее 10% и не более 20% платы за заключение договора. То есть это часть нагрузки на промысловые предприятия, на которую может повлиять регион. И на правительственном часе как раз шла речь о том, чтобы хотя бы предприятиям, выполняющим важные социально-экономические функции в районах, край сделал послабления. А на северных территориях многие рыбодобывающие предприятия играют такую роль, даже не имея официального статуса градо- и поселкообразующих. Здесь можно было бы смотреть по каждому участнику отрасли: какую пользу он приносит краю, сколько обеспечивает рабочих мест, сколько платит налогов на килограмм продукции.

Также считаем важным распределить нагрузку по платежу в рамках выполнения обязательств перед регионом по времени — как это предполагается сделать с платежом в федеральный бюджет.

Кроме того, региональный парламент уже выступил за перенос кампании по переоформлению договоров на участки на 2026 год — чтобы у предприятий было больше времени на подготовку, чтобы они могли саккумулировать финансовые ресурсы.

— Вы также уже на нескольких площадках говорили о том, чтобы распространить предоставление льготных программ кредитования, предусмотренных для АПК, на получение средств для перезакрепления участков.

— Традиционно считалось, что рыбохозяйственный комплекс — высокомаржинальный. Однако, как показали исследования в рамках нашей ассоциации, ситуация изменилась. Это даже не среднемаржинальная деятельность, а низкомаржинальная. Поэтому я считаю, что надо программу льготного кредитования агропромышленного комплекса распространить и на рыбную отрасль.

— В прошлом году в правительстве Российской Федерации была принята дорожная карта по популяризации рыбы в рационе наших граждан и установлены целевые ориентиры по наращиванию показателей потребления — 28 кг на человека к следующему десятилетию. Как вы считаете, какие меры нужны для повышения потребления рыбы в стране?

— Очень важная задача — чтобы наши сограждане были здоровы. А это во многом зависит и от питания. Рыба, которая добывается на Дальнем Востоке, — дикая, она богата микроэлементами и витаминами, что очень полезно.

И мое мнение — конечно, нужно больше рассказывать о продукте, который мы производим, о пользе рыбы и морепродуктов. Сейчас мы активно занимаемся популяризацией на внутреннем рынке икры нерестовой североохотоморской сельди. Раньше считалось, что это кормовая продукция, а о том, насколько она вкусная, сколько в ней полезных веществ, — совсем не говорилось. Мы начали рассказывать об этом замечательном продукте на разных площадках: и в торговых точках Хабаровского края, и на мероприятиях — рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге, Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Проводим дегустации, советуем, как потреблять икру. И мы были приятно удивлены: продукт идет нарасхват, нашим предприятиям поступают заявки на поставки икры на внутренний, российский рынок.

Думаю, наша работа поможет влюбить российского потребителя в рыбу, которую мы добываем и из которой можем производить вкусные продукты. Считаю, что у нас всё получится, потребление увеличим. И задачу, поставленную президентом, выполним.

Что касается мер по поддержке насыщения рыбной продукцией, то здесь можно вернуться к идее субсидий на доставку рыбы морским транспортом из удаленных районов промысла до порта — в том случае, если речь идет об обеспечении внутреннего рынка. По аналогии с субсидированием, которое введено на железнодорожные перевозки.

— Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз в этом году отмечает 65-летие. Как вы считаете, отраслевые союзы и ассоциации сохранят свою роль в рыбном хозяйстве? Приходилось слышать разные мнения. Одна из точек зрения: рыбодобывающий бизнес активно укрупняется, то же самое будет происходить и с отраслевыми объединениями.

— С моей точки зрения, союзы и ассоциации в рыбном хозяйстве будут только наращивать свои обороты. Если мы смотрим на Дальний Восток, то не так и много здесь отраслевых объединений.

Рыбохозяйственные союзы появились еще в СССР, и ведь это было действительно необходимо. Если мы посмотрим на историю Крайрыбакколхозсоюза, то эта организация занималась не только подготовкой предложений по регулированию отрасли: как сделать, чтобы рыбаки добывали больше и рыба была доступнее. Объединение выполняло функции снабжения, продвижения продукции.

Безусловно, у крупных холдингов, может быть, и не будет потребности вступать в ассоциации, но большим бизнесом отрасль не ограничивается. Мое мнение: обязательно нужно сохранять малый и средний бизнес. А у предприятий МСП в рыбном хозяйстве основная задача — это все-таки добывать, а задача союзов — организовывать все так, чтобы у добытчиков был ресурс и они не переживали, что потеряют участок или не получат квоты на вылов. А для решения этих вопросов нужны определенные наработки и опыт. Так что, думаю, союзам и ассоциациям — быть.

— Какие ключевые задачи выделяете для себя как председателя союза на ближайшую перспективу?

— У нас впереди процедура перезаключения договоров на рыболовные участки. Безусловно, мы будем сопровождать в этом процессе каждое предприятие. А это не просто организовать передачу документов в краевой комитет рыбного хозяйства или территориальное управление Росрыболовства. Это проработка в целом: анализ ситуации, если не хватает средств на перезаключение всех договоров, это работа с банками или возможными инвесторами для привлечения финансирования. Поиск средств — это актуальный вопрос. Ведь мы видим: в принципе рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края сработал хорошо, но от предприятия к предприятию ситуация разнится, то есть не всем будет хватать средств. И наша задача как объединения не допустить потерь в этой части.

Обязательно продолжим работать над сохранением 15-процентной льготы по сбору за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. У нас в союзе состоят четыре из семи таких предприятий в Хабаровском крае.

Очень важный вопрос — энерготарифы. С 2022 года для северных территорий нашего региона работает программа выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня, однако ее действие завершается 31 декабря 2027 года, и мы очень ждем решения о продлении.

Заниматься нужно и вопросами ремонта флота, развития отечественных возможностей в этой сфере. В состав нашего союза входит Охотский судоремонтный завод, обслуживающий флот.

Конечно, мы занимаемся и продвижением продукции наших предприятий. В союзе есть специальный отдел — это, возможно, отличает нас от других объединений. Мы устраиваем аукционы в районах промысла, в частности по сельди. Туда приезжают как иностранные компании, так и российские, в том числе наши крупные дальневосточные торговые сети.

Кроме того, мы занимаемся организационными вопросами магазина «Хабаровский рыбак», который реализует продукцию по программе «Доступная рыба».

Очень много внимания уделяем кадровым вопросам отрасли. Договорились о сотрудничестве с руководством Хабаровского торгово-экономического техникума. В учебном заведении будет популяризироваться направление рыбохозяйственного комплекса. Решили, что с этого года студенты отправятся к нам в северные районы, чтобы поработать, получить необходимую практику. Каждому учащемуся будет помогать наставник по специальности. Будем работать и с другими образовательными учреждениями. Так мы будем готовить специалистов, которые, возможно, останутся в отрасли и в крае. А это очень важно для решения вопроса оттока населения с дальневосточных территорий.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал Fishnews

Март 2025 г.