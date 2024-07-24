Губернатор Камчатки предложил смягчить нагрузку на предприятия при переоформлении участков для промысла

Глава Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство с предложениями по поддержке предприятий в условиях увеличения единоразового взноса за право пользования рыболовными участками.

Губернатор Камчатки предложил поддержать рыбаков при перезаключении договоров на рыболовные участки. В числе возможных мер — длительная рассрочка платежа и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

При использовании предложенного подхода лишь 30% действующих в крае лососевых предприятий смогут продолжать работу на РЛУ, обратил внимание Владимир Солодов.

«А это серьезный риск для прибрежных поселков, сохранения рабочих мест, стабильности отрасли в целом. Поэтому необходима корректировка подхода и дополнительные меры господдержки, свои предложения мы уже направили в правительство РФ. Из основного — длительная рассрочка платежа (минимум на пять лет) и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса», — рассказал губернатор.

Прогнозы последствий увеличения платежа за перезаключение договоров на участки в два раза ранее представил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Повышенный платеж приведет к росту закредитованности отрасли и сокращению числа предприятий, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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