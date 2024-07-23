Вопрос платы за участки лихорадит лососевые предприятия

Тему финансовой нагрузки на предприятия в результаты возможного повышения платы за перезакрепление рыболовных участков вновь подняли на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Уже при той формуле расчета платы за перезакрепление участка, которая была предложена отраслевым регулятором в декабре, финансовый пресс на предприятия очень сильный. Если же плата будет увеличена вдвое, большинство предприятий вообще не смогут заключить договор на новый срок, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Плата будет взиматься по сути за тот ресурс, который еще не освоен, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. И непонятно, что будет с подходами лососей в конкретных районах в ближайшие 15 лет. Нынешняя, например, путина в Камчатском крае поводов для оптимизма не дает. «Это самая провальная путина за последние двадцать с лишним лет», — отметил Владимир Галицын.

Руководитель АДЛК напомнил о расчетах Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина, согласно которым при 100-процентной плате более 50 компаний в регионе рискуют обанкротиться. Если плата будет 200-процентная, таких выбывших предприятий будет еще больше, считает он.

Руководители ассоциаций обратили внимание на рост закредитованности отрасли и угрозы браконьерства.

Предприятия готовы платить за доступ к ресурсу, они несли и несут финансовую нагрузку, но не хотели бы попасть в долговую кабалу, отметили в совете.

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