Южная Корея не нашла у себя радиоактивной рыбы

После начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» Республика Корея провела в общей сложности более 34 тыс. исследований рыбы, морепродуктов и морской соли. Как заявило министерство морских дел и рыболовства, во всех случаях не было зафиксировано превышения допустимых норм радиации.

Результаты исследований озвучил замминистра Сон Мёндаль на брифинге. Мероприятие организовали спустя год после начала слива японцами загрязненной воды, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, сбросы с резервов АЭС «Фукусима-1» привели к резкому сокращению закупок и потребления японской рыбопродукции корейцами.

По словам Сон Мёндаля, министерство выполнено почти 16 тыс. исследований рыбы и морепродуктов непосредственно после вылова (в том числе 726 исследований рыбы-сабли, 559 — скумбрии, 541 — морской капусты). Также проведено 15,3 тыс. проверок продукции на рынках и в магазинах (в частности, 1001 проверка по скумбрии, 834 — по окуню, 822 — по кальмару).



Кроме того, 3152 раза взяли образцы на 803 предприятиях, производящих морскую соль. Почти 5,4 тыс. проб собрано с импортируемой из Японии рыбы. Еще 439 проверок провели непосредственно по заявлению гражданских активистов.

Также обследовано 255 судов, пришедших из Японии, проверки не выявили превышения безопасного уровня радиации. Как отмечают СМИ, правительство республики выпустило отдельное требование по сбросу балластных вод флотом. Такие воды, собранные в шести японских префектурах, находящихся вблизи от АЭС «Фукусима-1», можно сливать только за пределами территориального моря Южной Кореи.

Проверкам подверглись и грузовики, перевозящие живую рыбу (733 исследования), а также 20 популярных пляжей (636 исследований). Однако и там не выявили превышения норм загрязнения радионуклидами.

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