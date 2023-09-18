Сбросы с «Фукусимы-1» отпугнули корейцев от японской рыбы

Импорт японских рыбы и морепродуктов в Южную Корею сокращается пятый месяц подряд, отмечает таможенная служба республики. Причина падения спроса — опасения потребителей из-за слива загрязненной воды с резервов АЭС «Фукусима-1».

В августе сокращение поставок водных биоресурсов из Японии стало самым масштабным в 2023 г. и достигло двухлетнего минимума, пишет информагентство «Ёнхап». По его данным, за прошлый месяц общая стоимость импорта японских рыбы и морепродуктов в Южную Корею составила 7,81 млн долларов — это на 34,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. В натуральном выражении поставки снизились на 24,9%, до 1 622 тонн.

Отмечено, что всего за восемь месяцев с начала года импорт ВБР из Японии в Республику Корея в денежном выражении сократился к уровню 2022 г. на 2,5%, до 101,1 млн долларов, а по объемам — на 11,3%, до 17 480 тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, администрация президента Юн Соннёля заняла достаточно сдержанную позицию в отношении начала сброса воды из резервуаров «Фукусимы-1». За это власть подвергается критике со стороны общественности и оппозиции — Демократической партии Тобуро, имеющей большинство в парламенте страны.

Ее лидер Ли Чжэмён 31 августа объявил голодовку, выдвинув в качестве одного из требований к правительству немедленное заявления о несогласии со сливом загрязненной радиоактивными веществами воды. По информации СМИ республики, Ли Чжэмёна уже госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

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