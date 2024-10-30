Для племенной рыбы и молоди предусмотрели НДС 10%

С 2025 г. вступят в силу изменения Налогового кодекса о применении ставки НДС 10% для реализации племенной продукции. Решение распространяется и на ввоз товаров на российскую территорию.

Поправки в Налоговый кодекс по НДС предусмотрены федеральным законом от 29 октября 2024 г. № 362. Предусматривается налогообложение по ставке 10% при реализации племенных животных: КРС, овец, свиней, коз, лошадей, птицы, рыб, семени племенных быков, свиней, баранов, козлов и жеребцов, эмбрионов от племенных КРС, свиней, овец, коз, лошадей, а также эмбрионов, молоди от племенных рыб.

При этом у налогоплательщика должно быть племенное свидетельство (паспорт), сообщает корреспондент Fishnews.

При ввозе указанных товаров на территорию России налогоплательщик вправе применять ставку в 10% при условии предоставления налоговому органу заключения об отнесении сельхозживотных и семени, эмбрионов от них к племенной продукции (материалу).

Изменения вводят льготную ставку НДС в размере 10% для реализации племенной продукции и племенных животных, говорилось в материалах к рассмотрению закона в Совете Федерации.

Напомним, что сейчас Налоговый кодекс предусматривает освобождение от НДС на территории РФ операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции, в том числе племенных рыб; эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб, по перечню кодов, утвержденному правительством. Однако этот подпункт действует только до 1 января 2025 г. — его временное действие было предусмотрено законом еще в 2016 г.

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