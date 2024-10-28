Производство посадочного материала для аквакультуры хотят поддержать субсидиями

Министерство сельского хозяйства предлагает распространить механизм субсидирования на создание или модернизацию питомников по получению посадочного материала лососевых видов рыб и ценных морепродуктов.

Минсельхоз разработал поправки в приложение № 17 к госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Планируется предусмотреть механизм софинансирования расходов регионов на поддержку создания или модернизации питомников для аквакультуры. Субсидировать предполагается 25% стоимости объекта АПК, а запустить поддержку — с 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Компенсация должна помочь импортозамещению в сфере производства посадочного материала лососевых видов рыб и ценных морепродуктов. Срок окупаемости проекта сократится на 2,5-3 года и это повысит их инвестиционную привлекательность, отмечено в пояснительной записке.

Как указали разработчики изменений, в случае запуска субсидирования ряд отечественных компаний готовы реализовать в период по 2032 г. 16 проектов по созданию и модернизации питомников по выращиванию посадочного материала лососевых. Общая мощность этих предприятий составит более 160 млн экземпляров в год.

Потребность в средствах федерального бюджета из расчета возмещения 25% прямых понесенных капитальных затрат составит около 6,3 млрд рублей.

С 2023 г. механизм субсидирования уже запущен для поддержки отечественного производства аквакультурных кормов.

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